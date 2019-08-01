Süper Lig özeti (31.07.19)

İLK MAÇ 7'SİNDE

Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos'la eşleşen Başakşehir ilk maçı, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te İstanbul'da oynayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Salı günü 21.30'da Yunanistan'da oynanacak.



YABANCI KRİZİ

Göztepe,? gözden çıkardığı Borges'i gönderemedi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı orta saha, gelen teklifleri reddetti. Borges'in yanı sıra gönderilmek istenen Arjantinli stoper Grillo da takımdan ayrılmıyor.



OĞUZ HOROZ'A

Denizlispor'un savunmasının önemli oyuncularından Oğuz Yılmaz, Rizespor'un radarına girdi. 26 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 10 maçta oynadı.



TRANSFER LAZIM

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, transfer bekliyor. Korkmaz, "Üç mevkiye transfer istiyorum. Yönetim şu anda uğraşıyor" ifadelerini kullandı.



MATS HEYECANLI

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Seuntjens, sabırsız. 27 yaşındaki orta saha, "Süper Lig'de önemli taraftar grupları önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.