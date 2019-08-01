Süper Lig özeti (31.07.19)
Spor Toto Süper Lig'de öne çıkan gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan gelişmeler...
İLK MAÇ 7'SİNDE
Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos'la eşleşen Başakşehir ilk maçı, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te İstanbul'da oynayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Salı günü 21.30'da Yunanistan'da oynanacak.
YABANCI KRİZİ
Göztepe,? gözden çıkardığı Borges'i gönderemedi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı orta saha, gelen teklifleri reddetti. Borges'in yanı sıra gönderilmek istenen Arjantinli stoper Grillo da takımdan ayrılmıyor.
OĞUZ HOROZ'A
Denizlispor'un savunmasının önemli oyuncularından Oğuz Yılmaz, Rizespor'un radarına girdi. 26 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 10 maçta oynadı.
TRANSFER LAZIM
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, transfer bekliyor. Korkmaz, "Üç mevkiye transfer istiyorum. Yönetim şu anda uğraşıyor" ifadelerini kullandı.
MATS HEYECANLI
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Seuntjens, sabırsız. 27 yaşındaki orta saha, "Süper Lig'de önemli taraftar grupları önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.
- 1.8.2019
-
Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
-
Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
-
Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Süper Lig özeti (31.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.