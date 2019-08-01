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01 Ağustos 2019, Perşembe
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özeti (31.07.19)

Süper Lig özeti (31.07.19)

Spor Toto 'de öne çıkan gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan gelişmeler...

İLK MAÇ 7'SİNDE
Şampiyonlar Ligi eleme turunda 'la eşleşen ilk maçı, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te 'da oynayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Salı günü 21.30'da 'da oynanacak.

YABANCI KRİZİ
,? gözden çıkardığı Borges'i gönderemedi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı orta saha, gelen teklifleri reddetti. Borges'in yanı sıra gönderilmek istenen Arjantinli stoper Grillo da takımdan ayrılmıyor.

OĞUZ HOROZ'A
Denizlispor'un savunmasının önemli oyuncularından , Rizespor'un radarına girdi. 26 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 10 maçta oynadı.

TRANSFER LAZIM
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bekliyor. Korkmaz, "Üç mevkiye transfer istiyorum. Yönetim şu anda uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

MATS HEYECANLI
'nin yeni transferi Seuntjens, sabırsız. 27 yaşındaki orta saha, "'de önemli taraftar grupları önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

  1. 1.8.2019
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