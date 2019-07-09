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09 Temmuz 2019, Salı
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özeti (08.07.19)

Süper Lig özeti (08.07.19)

Spor Toto 'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

KASIMPAŞA'NIN GÖZÜ GOHOU'DA
, son olarak Çin ekiplerinden Beijing BSU takımında forma giyen Gerard Gohou ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, daha önce ülkemizde Denizlispor ve Erciyesspor formaları giymişti. BSU ile 34 maça çıkan ve 16 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Gohou ile ufak pürüzlerin olduğu, bunların giderilmesi halinde yeni sezonda Kasımpaşa formasını giyecek.

JEFFERSON'LA 3 YIL DAHA
Transferin hızlı ekiplerinden Gazişehir, sözleşmesi dün sona eren Jefferson ile 3 yıl daha anlaştı. 25 yaşındaki Brezilyalı ön libero, geride bıraktığımız sezon 24 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Öte yandan 'in yeni ekibi, Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill ile de prensipte anlaştı.
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ALANYASPOR'A FASLI GOLCÜ
Erol? Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren , geçen sezon Fransa Ligue 1'den düşen Caen'in Faslı golcüsü Yacine Bammou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 27 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon oynadığı 21 karşılaşmada, 4 kez ağları havalandırdı. Bammou, Fas 'nda oynadığı 6 maçta da 1 kez gol sevinci yaşadı.

GÖZTEPE'DE ALTTAN TRANSFER
Forvete takviye için çalışmalarını sürdüren 'de, geçen sezon altyapıda gösterdiği performansla beğeni toplayan Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala da kamp kadrosuna dahil edildi. Geçtiğimiz eylül ayında Göz-Göz'e gelen genç golcü, U21 takımıyla çıktığı 19 maçta 13 gol attı. 1.92 boyundaki Muritala, güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor.

LİSANS KURULU BELİRLENDİ
Türkiye? Futbol Federasyonu yönetim kurulu, başkanı ve üyelerini belirledi. 'den yapılan açıklamada; yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulu'nda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi. Kulüp Lisans Kurulu'nda başkan yardımcısı da Nejdet Hüddam oldu.

  1. 9.7.2019
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