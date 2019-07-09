Süper Lig özeti (08.07.19)

KASIMPAŞA'NIN GÖZÜ GOHOU'DA

Kasımpaşa, son olarak Çin ekiplerinden Beijing BSU takımında forma giyen Gerard Gohou ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, daha önce ülkemizde Denizlispor ve Erciyesspor formaları giymişti. BSU ile 34 maça çıkan ve 16 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Gohou ile ufak pürüzlerin olduğu, bunların giderilmesi halinde yeni sezonda Kasımpaşa formasını giyecek.



JEFFERSON'LA 3 YIL DAHA

Transferin hızlı ekiplerinden Gazişehir, sözleşmesi dün sona eren Jefferson ile 3 yıl daha anlaştı. 25 yaşındaki Brezilyalı ön libero, geride bıraktığımız sezon 24 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Öte yandan Süper Lig'in yeni ekibi, Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill ile de prensipte anlaştı.

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ALANYASPOR'A FASLI GOLCÜ

Erol? Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, geçen sezon Fransa Ligue 1'den düşen Caen'in Faslı golcüsü Yacine Bammou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 27 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon oynadığı 21 karşılaşmada, 4 kez ağları havalandırdı. Bammou, Fas Milli Takımı'nda oynadığı 6 maçta da 1 kez gol sevinci yaşadı.



GÖZTEPE'DE ALTTAN TRANSFER

Forvete takviye için çalışmalarını sürdüren Göztepe'de, geçen sezon altyapıda gösterdiği performansla beğeni toplayan Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala da kamp kadrosuna dahil edildi. Geçtiğimiz eylül ayında Göz-Göz'e gelen genç golcü, U21 takımıyla çıktığı 19 maçta 13 gol attı. 1.92 boyundaki Muritala, güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor.



LİSANS KURULU BELİRLENDİ

Türkiye? Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamada; yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulu'nda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi. Kulüp Lisans Kurulu'nda başkan yardımcısı da Nejdet Hüddam oldu.