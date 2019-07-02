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02 Temmuz 2019, Salı
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Süper Lig özeti (01.07.19)

Spor Toto 'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

ANTALYA'DA İMZALAR YOLDA
İlk transferini Aatif'la gerçekleştiren , iki ismi daha renklerine bağlıyor. Kırmızı-beyazlılar, Bodrum'dan sağ kanat Harun Kavaklıdere (21) ve Karagümrük'ten ön libero Ufuk Akyol'la (21) prensipte anlaştı. Harun, geçen sezon 25 maçta 1 golle oynarken; Ufuk ise 33 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

OSMAN ÇELİK KASIMPAŞA'DA
Kasımpaşa'nın, Antalyaspor forması giyen Osman Çelik'le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 2017-2018 sezonunda Karabükspor'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ön libero, altyapısından yetiştiği 'da geçtiğimiz sezon sadece 6 maçta şans bulmuştu.

MESSİ EMRE SIKI ÇALIŞIYOR
'de forma giyen en genç isimlerden olan Kayserisporlu Emre Demir, yeni sezon öncesi formaya göz dikti. 15 yaşındaki yıldız adayı, güçlenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes'te kros yapan Emre, fitnes ve ağırlık çalışmalarıyla da arkadaşları tatil yaparken formayı almak istediğini gösteriyor.

KOMİSYON KURULACAK
Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Yapmazsak; Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisiyken 2022- 2023'te gerilere düşeceğiz. 82 milyonun yaşadığı ülkede altyapıyla ve marka değeri ile alakalı yapılması gerekenler, hakem hataları, disiplin ve tahkim kurullarının verdiği kararlar futbolun marka değeri için önemli şeyler. Onun için 'yle beraber komisyonlar kuracağız."

SAMBACI MARLON
, bir süredir takip ettiği Marlon Xavier'de sona geldi. Son haftada ligde kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, Fluminense'de forma giyen sol bek oyuncu ile anlaştı. 22 yaşındaki Marlon, Fluminense ile 64 maça çıkarken 3 asist yaptı. Kariyerine Seri B ekibi Criciuma'da başlayan Marlon, Brezilya U20 'na 2 kez davet edildi. Avrupa'da oynamak isteyen ve Türkiye'ye sıcak bakan Xavier'in, Göztepe'nin teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

'20 GÜNDE ESKİ FORMUMA DÖNERİM'
Sosyal medyada göbekli hali dikkat çeken, Başakşehir'li , eleştirilere cevap verdi. Turan, "Tendonum yırtıldığı için 2 ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim de yok. Temmuz'da idmanlar başlıyor. 20 güne eski formuma dönerim" dedi.
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SESİ SÜPER ÖTECEK!
Denizlispor'un sesi, 'Süper' ötecek. Atatürk Stadı, ligin ilk maçında standartlarında hazır olacak. 17 milyon TL'lik yenileme çalışması, 5 milyon TL'ye bitiyor. Kapasite 3 bin 800 kişi artırılıp tüm tribünler kapatılıyor.

MATS'DAN 2 YILLIK İMZA
Sezonu dün açan , çalışmalarına da devam ediyor. Süper Lig'e yeniden dönüş yapan Başkent ekibi, Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı. NAC Breda altyapısında yetişen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 yıllık imza attı. 15 gol ve 15 asisti olan Mats, hücumda da görev alabiliyor.

  1. 2.7.2019
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