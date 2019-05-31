Şampiyon Gazişehir

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig özlemini dindirdi... Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Başakşehir Stadı'nda Hatayspor ile karşı karşıya gelen kırmızı-siyahlılar, rakibini penaltılarla 6-4 yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Gazişehir, 45. dakikada öne geçti. Bjarnason'un soldan ortaaldığı topa altı pas içinde kafayı vuran Gökhan Alsan skoru 1-0 yaptı ve ilk yarı böyle bitti. Hatayspor, 82'de yarı finalde son saniyede Adana Demir'e attığı golle takımı finale taşıyan Mirkan Aydın'ın sayısıyla eşitliği yakaladı. 90 dakikada başka gol olmayınca 15'er dakikalık uzatma bölümlerine geçildi. Son yarım saatte de gol olmayınca seri penaltı atışları yapıldı. Gazişehir; Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem'le ilk dört penaltıyı gole çevirdi. Hatay'da Mesut, Mirkan ve Korkishko atışları gol yaptı, 4. penaltıyı atan Gökhan Karadeniz topu auta gönderdi. Gazişehir'de son penaltıda topun başına gelen Ahmet Kesim golü attı ve Gazeşiher'i Spor Toto Süper Lig'e taşıdı.



GAZİANTEP COŞTU

Yaklaşık 1100 kilometre yol katedip final maçında takımı desteklemek için İstanbul'a gelen Gaziantepli futbolseverler maç sonunda statta büyük coşku yaşadı. Aynı anda Gaziantep şehir merkezinde de büyük mutluluk vardı. Kentte sahur vaktine kadar caddelerde Süper Lig sevinci yaşandı.



ALTIPARMAK 2'DE 2 YAPTI

Geçen sezon play-off finalinde Mehmet Altıparmak yönetimindeki BB Erzurumspor'a penaltılarla kaybeden Gazişehir Gaziantep, bu sezon Altıparmak yönetiminde finalde Hatayspor'u penaltılarla geçti. Altıparmak, maç sonunda çok mutlu olduğunu söyleyerek zaferi Gaziantep şehrine armağan etti.