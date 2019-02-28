Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 24. haftada görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)
CUMARTESİ
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
PAZAR
13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)
- 28.02.2019
- Güncelleme: 28.02.2019 11:45
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Öz eleştiri vakti
Toplam 3
Yorum
TS TS başkanına kritik bir pozisyon soruluyor, tam görmedim yorum yapamam diyor. Sıradan bir TS taraftarı bile TS'nin haklarını daha iyi korur.
Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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