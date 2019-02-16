Süper Lig'de günün özeti! (15.02.19)

KAYSERİ FENER'İ TAÇLANDIRACAK



Fenerbahçe galibiyetiyle büyük moral kazanan Kayserispor, yarın evinde Göztepe'yi de devirip bu zaferi taçlandırmak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarına destek çağrısında bulundu.



BAŞAKŞEHİR HAZIR KITA



Antalyaspor deplasmanında ter dökecek lider Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcuların son derece hırslı ve keyifli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. Başakşehir, hazırlıklara bugün de devam edecek.



ANTALYA'DA GALİBİYET ANDI



Ligde 6 maçtır kazanamayan Antalyaspor, lider Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. Sahasında turuncu-lacivertlileri eli boş göndermek isteyen kırmızı-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını Bülent Korkmaz yönetiminde hırslı bir şekilde sürdürdü.



ZİYA CEZALI TORJE SAKAT



Sivasspor'da Erzurumspor maçı öncesinde, Akhisar maçında kırmızı gören sol bek Ziya Erdal ile sakat olan maestro Torje yok. Son dönemde attığı gollerle dikkat çeken bir diğer sakat isim golcü Kone'nin durumu ise maç günü netleşecek.



ALANYASPOR'DA KEYİFLER YERİNDE



Göztepe deplasmanından puansız ayrılan Alanyaspor, Trabzonspor'a bilendi. Karadeniz'de yarın güçlü rakibiyle puan savaşı verecek olan turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Yapılan son antrenmanda futbolcuların keyifli hali dikkat çekti.



KASIMPAŞA ASLAN'A BİLENDİ



Ligde ikinci yarıya 4'te sıfırla başlayan Kasımpaşa, G.Saray karşısında galibiyet hedefliyor. Mustafa Denizli yönetiminde 1.5 saat süren bir idman yapan lacivert- beyazlılarda sakatlıkları bulunan Veigneau, Josue Sa ve kaleci Eray Birniçan antrenmana katılmadı.



RİZE'DE İKİ EKSİK BİR ŞÜPHELİ VAR



Bursaspor'la karşılaşacak Rizespor'da sarı kart cezalısı olan Faslı stoper Saadane, sakatlığı sebebiyle de İtalyan orta saha Petrucci, forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Nijeryalı yıldız Aminu Umar'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı açıklandı.



BURSA'DA FİNAL GİBİ MAÇ



Süper Lig'de 2. yarıya müthiş başlayan Rizespor, 7 maçtır kazanamayan Bursaspor'a konuk olacak. Kritik maç öncesinde Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, iki takım için ligde kalma yarışında adeta 6 puanlık maç olacağını söyledi. Bursa ile aralarında 2 puanlık fark olduğunun altını çizen Kartal, "Ligde kalma yarışında Bursaspor ile final niteliğinde, adeta 6 puanlık bir maç oynayacağız. Her iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bursaspor deplasmanının zorluğunu biliyoruz. İnşallah taraftarımıza keyifli bir maç sonu yaşatırız" diye konuştu.



TİMSAH'A YAN BAKILMIYOR



Son 7 maçında galip gelemeyen Bursa, kötü gidişatına Rize maçıyla son vermek istiyor. Ligde 31 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde; yeşil-beyazlılar 14, Karadeniz ekibi 12 defa zafere ulaştı. 5 maç berabere bitti. Timsah ise evinde Rize'ye büyük üstünlük kurdu. Ligde 15 maçın 11'ini kazanırken, 1 kez kaybetti ve diğer 3 maçta da eşitlik bozulmadı.