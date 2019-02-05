Süper Lig'de günün özeti! (04.02.19)

ÇAYKUR RİZE COŞTU BİR KERE



Çaykur Rizespor, ara transferde kadrosuna kattığı 8 yeni isimle adeta şaha kalktı. İkinci yarıya Kasımpaşa deplasmanında galibiyetle başlayan Atmaca, evinde alt sıralardaki direkt rakibi Akhisar'ı da eli boş gönderdi. Ardından yine direkt rakibi Erzurum'u deplasmanda deviren Karadeniz ekibi, ateş hattından çıkmayı başardı ve şimdi de bu 3 puanı sahasında Antalyaspor zaferiyle perçinlemenin peşinde.



ERZURUM'DAN HAKEM TEPKİSİ



Erzurum, 1-0 yenildiği Rize maçının hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi. Kulüpten yapılan 'Adalet feryadımızı elbet bir duyan olacaktır' başlıklı açıklamada, hakemin yanlış kararlar verdiği iddia edilerek, faul gerekçesiyle verilmeyen gollerinin dışında K.Paşa, Akhisar ve Konya maçlarında da hakem hatalarına maruz kalındığı savunuldu.

EL KABIR AFFEDİLDİ

Ankaragücü'nde El Kabir krizi çözüldü. Daha önce takımla ayrılık noktasına gelen Faslı golcü, Başkan Mehmet Yiğiner ile bir görüşme yaparak kalmak istediğini ve yaşanan süreç ile ilgili kendi hesabından bir açıklama yapacağını aktardı. Başkanla zirvenin ardından El Kabir, TFF'ye bildirilen kadroya dahil edildi. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, ilk yarıda forma giydiği 16 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırdı.



BEIN SPORTS'TA SPOR ŞÖLENİ



Türkiye'de 20. kuruluş yıldönümünü kutlayan Digiturk, sürprizlerine devam ediyor. Platform, Şampiyonlar Ligi'nin tüm maçları başta, İngiltere Premier, İngiltere Championship, La Liga, Serie A, Spor Toto 1. Lig ve THY Avrupa Ligi olmak üzere, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen turnuvalarını sezon sonuna kadar tüm üyelerine açma kararı aldı.



KASIMPAŞA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ



Süper Lig'de bu sezon ilk 4 maçını kazanarak liderliğe yükselen ve tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Kasımpaşa, 2. yarıda ise düşüşe geçti. İkinci yarıda 3 maçta puan alamayan Paşa, takımdan ayrılan 20 golle krallıkta zirvedeki Diagne ve 6 gol, 5 asist yapan Nijeryalı sağ açık Eduok'un eksikliğini yaşıyor. Teknik direktör Mustafa Denizli de lig kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.



EN KÖTÜ 2. SEZON



Beşiktaş ve Rizespor'un ardından lider Başakşehir'e de kaybeden, geçen sezonun Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor'da endişe hakim. Dipten kurtulamayan yeşil-siyahlılar 7. yılını geçirdiği Süper Lig'de 2012-13'ten sonra 17 puanla en kötü 2. sezonunu yaşıyor.



KHUBULOV, RUSYA'YA DÖNDÜ



Erzurum'un sezon başında Rusya'nın Anzhi takımından aldığı Rus sağ kanat Khubulov, ülkesinde E.Krasnoyarsk takımına transfer oldu. 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 4 maçta forma giymiş, gol ya da asist yapamamıştı.