Spor Toto Süper Lig'den haberler

Spor Toto Süper Lig'den 19. hafta sona erdi. Lig yarışı devam ederken ikinci yarıyı iyi geçirmek isteyen takımlar transferin son gününde çalışmalarına da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



ASGARİ ÜCRETE ANTALYA'DA

Galatasaray'ın en çok tartışılan isimlerinden olan sağ bek Tarık Çamdal'ın yeni kulübü Antalyaspor oldu. 2014'te gittiği sarı-kırmızılılarda 5 yıllık sözleşme imzalayan ve sadece 42 maça çıkan Tarık Çamdal'ın, formunu yakalamak için yarım sezon asgari ücretle Antalya'da oynayacağı bildirildi.



ARDA'YA ERTELEME

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Başakşehirli milli futbolcu Arda Turan, doğum gününde hakim karşısına çıktı. Şarkıcı Berkay'a 2, Arda'ya 12 yıl hapis cezası istenen dava, 19 Haziran tarihine ertelendi.



KANATSIZKUŞ GERİ DÖNDÜ

Bursaspor transfer tahtasını açtırmadı ve oyuncular ile birikmiş borcu olduğu personele maaş ödeme kararı aldı. Timsah'ta, Ankaragücü'ne kiralanan Kubilay Kanatsızkuş da takıma geri döndü. 21 yaşındaki genç golcü, Başkent ekibinde 12 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.



ANTALYA'DA 3 İDDİA

Transfer tahtasını açtırmak için uğraş veren Antalyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Portekiz basını, kırmızı-beyazlıların Aves'te, 23 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı sağ açık Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacağını öne sürdü. Akdeniz ekibinin ayrıca G.Saray'dan ayrılan sol bek Tarık Çamdal ve A.Gücü'yle bağlarını kopartan Faslı sol kanat Mokhtar'la da anlaştığı öğrenildi.



RİZESPOR'A GENÇ KALECİ

Ligde 2. yarıya ikide ikiyle başlayıp 11 hafta sonra dipten kurtulan Rizespor, transferde de dur durak bilmiyor. Aatif, Nakoulma ve Melnjak gibi önemli isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibi, kaleci pozisyonuna da gelecek vadeden bir ismi kattı. Atmaca, 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor forması giyen 18 yaşındaki Zafer Görgen'i transfer etti. 4.5 yıllık imza atılan 1.88 boyundaki genç eldiven, bu sezon oynadığı 14 maçta kalesinde 32 gol gördü.



NAKOULMA'DAN UYARI

Çaykur Rize'nin yeni transferlerinden Nakoulma, kritik Erzurum maçı öncesi rehavet uyarısı yaptı. 31 yaşındaki Burkina Fasolu golcü, "Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok" ifadelerini kullandı.