İşte Süper Lig 19. hafta puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada?
Spor Toto Süper Lig puan durumu 28 Ocak’ta oynanan haftanın kapanış karşılaşmalarının ardından merak konusu oldu. Fenerbahçe alt sıralardan kurtulabilmek için zorlu bir mücadeleye çıktığı haftada istediği 3 puanı almayı başardı. Medipol Başakşehir’in de Kasımpaşa’yı devirmesinin ardından ligde 19. haftanın son durum şekillenmiş oldu. İşte Süper Lig'deki son durum ve detaylar...
Süper Lig puan durumu elde edilen skorlar sonrasında ligdeki son görünümü merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın kapanış karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Başakşehir liderliğini korudu, Galatasaray ise ikinci sıraya yerleşti. İşte haftanın tamamlanan mücadelelerinde skorlar ve 19. hafta puan durumu…
- 29.1.2019 12:07
- Güncelleme: 29.1.2019 12:11
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
İşte Süper Lig 19. hafta puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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