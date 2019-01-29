İşte Süper Lig 19. hafta puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada?
29 Ocak 2019, Salı
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İşte 19. hafta ! Hangi takım kaçıncı sırada?

İşte Süper Lig 19. hafta puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada?

Spor Toto 28 Ocak’ta oynanan haftanın kapanış karşılaşmalarının ardından merak konusu oldu. alt sıralardan kurtulabilmek için zorlu bir mücadeleye çıktığı haftada istediği 3 puanı almayı başardı. Medipol ’in de ’yı devirmesinin ardından ligde 19. haftanın son durum şekillenmiş oldu. İşte Süper Lig'deki son durum ve detaylar...

elde edilen skorlar sonrasında ligdeki son görünümü merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın kapanış karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından liderliğini korudu, ise ikinci sıraya yerleşti. İşte haftanın tamamlanan mücadelelerinde skorlar ve 19. hafta durumu…

  1. 29.1.2019 12:07
  2. Güncelleme: 29.1.2019 12:11
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