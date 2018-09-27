Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'de 7. hafta hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu

    'in 7'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Haftanın açılış mücadelesinde 'ın BB Erzurumspor'u ağırlayacağı mücadelede düdük çalacak.

    Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve hakemleri şöyle;

    YARIN:
    20:00 Galatasarar-BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

    CUMARTESİ:
    16:00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Arda Kardeşler)
    16:00 Trabzonspor-Kasımpaşa ()
    19:00 Beşiktaş-Kayserispor ()

    PAZAR:
    13:30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor ()
    16:00 Göztepe-Atiker ()
    19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe ()

    PAZARTESİ:
    20:00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
    20:00 Medipol Başakşehir-Evkur ()

    1. 27.9.2018 11:36
    2. Güncelleme: 27.9.2018 11:36
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