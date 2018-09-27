Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u ağırlayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.
Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve hakemleri şöyle;
YARIN:
20:00 Galatasarar-BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)
CUMARTESİ:
16:00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Arda Kardeşler)
16:00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ali Palabıyık)
19:00 Beşiktaş-Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
PAZAR:
13:30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Halis Özkahya)
16:00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ:
20:00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
20:00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
- 27.9.2018 11:36
- Güncelleme: 27.9.2018 11:36
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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