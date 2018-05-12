Kasımpaşa - Gençlerbirliği | CANLI – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Kasımpaşa - Gençlerbirliği | CANLI

    'in 33. haftasında evinde 'ni konuk ediyor

    'de sona yaklaşırken 43 puanla 9. sırada bulunan , 30 puanla 17. sırada bulunan 'ni konuk ediyor. Bu maçın sonucuna göre, ligde 'dan sonra küme düşen ikinci takım belli olabilir. Konuk ekip Gençlerbirliği maçı kazanamaması halinde seneye Süper Lig'de yer alamayacak.

    Maçın 11'leri şu şekilde;

    Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Mensah, İlhan Depe, Ahmed Ildiz, Trezeguet, Diagne

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Uğur, Milinkovic, Zeki, Murat, Aydın, Sessegnon, Skuletic

    1. 12.5.2018 15:57
    2. Güncelleme: 12.5.2018 17:41
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