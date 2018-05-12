Kasımpaşa - Gençlerbirliği | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor
Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşırken 43 puanla 9. sırada bulunan Kasımpaşa, 30 puanla 17. sırada bulunan Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu maçın sonucuna göre, ligde Karabükspor'dan sonra küme düşen ikinci takım belli olabilir. Konuk ekip Gençlerbirliği maçı kazanamaması halinde seneye Süper Lig'de yer alamayacak.
Maçın 11'leri şu şekilde;
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Mensah, İlhan Depe, Ahmed Ildiz, Trezeguet, Diagne
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Uğur, Milinkovic, Zeki, Murat, Aydın, Sessegnon, Skuletic
- 12.5.2018 15:57
- Güncelleme: 12.5.2018 17:41
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G.Saray’ı bırakma
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Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Toplam 2
Yorum
ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Toplam 6
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
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