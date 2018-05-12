Kasımpaşa - Gençlerbirliği | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşırken 43 puanla 9. sırada bulunan Kasımpaşa, 30 puanla 17. sırada bulunan Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu maçın sonucuna göre, ligde Karabükspor'dan sonra küme düşen ikinci takım belli olabilir. Konuk ekip Gençlerbirliği maçı kazanamaması halinde seneye Süper Lig'de yer alamayacak.

Maçın 11'leri şu şekilde;

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Mensah, İlhan Depe, Ahmed Ildiz, Trezeguet, Diagne

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Uğur, Milinkovic, Zeki, Murat, Aydın, Sessegnon, Skuletic