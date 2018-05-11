Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti... – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti...

    Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti...

    Teleset Mobilya Akhisarspor'un finalinde 'yi yenerek şampiyon olması ligdeki hesapları değiştirdi.

    'nı kazandığı için gelecek sezon UEFA 'ne doğrudan katılma hakkı elde eden 'ın takımı, 'deki 5. yarışını da etkisiz kıldı.

    ligin ilk 4 sırasında yer aldığından dolayı, 'nı kazansaydı, ligde 5. olan takım elemelerine katılacaktı. Ancak kupayı Akhisarspor kazandığı için ligi 5. bitiren ekibin Avrupa Ligi'ne katılma şansı kalmadı.

    'de 49 puanlı ve 48'şer puanlı ile 5. yarışı veriyordu.

    1. 10.5.2018 23:19
    2. Güncelleme: 11.5.2018 02:05
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