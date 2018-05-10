Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti...

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Okan Buruk'ın takımı, Süper Lig'deki 5. yarışını da etkisiz kıldı.

Fenerbahçe ligin ilk 4 sırasında yer aldığından dolayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazansaydı, ligde 5. olan takım Avrupa Ligi elemelerine katılacaktı. Ancak kupayı Akhisarspor kazandığı için ligi 5. bitiren ekibin Avrupa Ligi'ne katılma şansı kalmadı.

Süper Lig'de 49 puanlı Trabzonspor ve 48'şer puanlı Göztepe ile Sivasspor 5. yarışı veriyordu.