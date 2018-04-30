Süper Lig'de puan eşitliği durumunda hangi averaj geçerli olacak? – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de puan eşitliği durumunda hangi geçerli olacak?

    Süper Lig'de puan eşitliği durumunda hangi averaj geçerli olacak?

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, puan sıralamasında averajın etkisi merak ediliyor. İşte o maddeler

    1. 30.4.2018 12:22
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