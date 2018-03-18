Derbi hakkında sosyal medyada en çok konuşulan 10 olay – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    hakkında sosyal medyada en çok konuşulan 10 olay

    <a href="/index/derbi?id=52a87c09-bee2-4028-8232-039eae298784" class="" rel="tag">Derbi</a> hakkında sosyal medyada en çok konuşulan 10 olay

    Serdar Aziz'in kornerde ceza sahasında Skrtel ile girdiği mücadelede Fenerbahçelilerin penaltı beklentisi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:04
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