TT Stadı'nda yayıncı kuruluş spikerine saldırı!
Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının ilk devresinde TT Stadı'nda şoke eden bir olay yaşandı. Yayıncı kuruluşun spikerine fiili bir saldırı gerçekleşti.
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı mücadelede yayıncı kuruluş BeIN Sports'un spikerlerinden Emre Gönlüşen'e bir taraftar fiziki saldırıda bulundu. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında tatsız bir olay yaşandı. Yayıncı kuruluşta 4K kanalında karşılaşmayı anlatan spikere bir taraftar fiili saldırıda bulundu. Spor şube polisleri olaya müdahale etti.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:16
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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