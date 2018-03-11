TT Stadı'nda yayıncı kuruluş spikerine saldırı! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Stadı'nda yayıncı kuruluş spikerine saldırı!

    TT Stadı'nda yayıncı kuruluş spikerine saldırı!

    - maçının ilk devresinde Stadı'nda şoke eden bir olay yaşandı. Yayıncı kuruluşun spikerine fiili bir saldırı gerçekleşti.

    'ın ile oynadığı mücadelede yayıncı kuruluş BeIN Sports'un spikerlerinden Emre Gönlüşen'e bir taraftar fiziki saldırıda bulundu. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale etti.

    Karşılaşmanın ilk yarısında tatsız bir olay yaşandı. Yayıncı kuruluşta 4K kanalında karşılaşmayı anlatan spikere bir taraftar fiili saldırıda bulundu. Spor şube polisleri olaya müdahale etti.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:16
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