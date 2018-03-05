CANLI | Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig'in 24'üncü haftası kapanış maçında Trabzonspor'la Beşiktaş bugün müthiş bir derbi mücadelesi veriyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor. Nefesleri kesecek mücadelede iki devin de hedefi sahadan zaferle ayrılmak...

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love







İLK MAÇ BERABERE

Kara Kartal da 3 puandan başkasını düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'la 6 olan puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk yarışının içinde güçlü şekilde kalmak için kazanmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 berabere sonuçlanmıştı.



BEŞİKTAŞ TOPLAMDA 52'YE 43 ÖNDE

Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün yapacakları maçla 126. kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımın 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 125 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maç berabere bitti. Siyah-beyazlıların 171 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi. Kartal, lig maçlarında da 35-32 önde



FIRTINA, ÇALIMBAY'LA DERBİ KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından hiç derbi yitirmedi. Bordo-mavililer deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kıza Çalımbay, Trabzonspor'un başında futbolculuk döneminde takım kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Bambaşka bir heyecan yaşayacak.



KARTAL, SON 12 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyahbeyazlılar 6, bordo- mavililer 1 galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.



TRABZON'UN, EVİNDE 21-13 ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Trabzon, evinde lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 43 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maç berabere bitti. 42'si Avni Aker Stadı, biri Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 53 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 4-3 kazandı.