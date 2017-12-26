 Süper Lig'de gol dosyası – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Süper Lig'de gol dosyası

    Süper Lig'de gol dosyası

    Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan Süper Lig'in ilk yarısında, maç başına 3,01 gol ortalaması yakalandı.

    Sezonun ilk devresinde yapılan 153 karşılaşmada 461 gol atıldı. Futbolseverler, son 16 sezonun en gollü ilk yarısına tanıklık etti. Süper Lig'de daha önce 2001-2002 sezonunun ilk devresinde, futbolcular, 478 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

    Devre arasına lider giren ve ilk yarıyı 31 golle tamamlayan Medipol Başakşehir, maç başına 1,82 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray ise 37 ile ilk yarının en çok gol atan takımı olarak dikkati çekti.

    Son 16 sezonun ilk yarılarında atılan gol sayıları şöyle:

    SEZON GOL SAYISI
    2002-2003 424
    2003-2004 453
    2004-2005 446
    2005-2006 402
    2006-2007 370
    2007-2008 379
    2008-2009 391
    2009-2010 382
    2010-2011 396
    2011-2012 352
    2012-2013 412
    2013-2014 412
    2014-2015 417
    2015-2016 406
    2016-2017 382
    2017-2018 461

    BEŞİKTAŞ 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
    Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, en az gol yiyen takım olmayı başardı. Bu sezon dünyaca ünlü Portekizli stoper Pepe ile savunmasını güçlendiren siyah-beyazlılar, 6 maçta rakip forvetlere gol izni vermedi.

    İspanyol file bekçisi Fabricio'nun kalesini koruduğu Beşiktaş, 17 maç sonunda rakip oyuncuları sadece 16 kez durduramadı. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında gol yemedi.

    Kardemir Karabükspor (14), Atiker Konyaspor (16) ve Antalyaspor (19), ligin ilk yarısında en az golle buluşan takımları oldu.

    EN FAZLA GOL 5. HAFTADA ATILDI
    Süper Lig'de 17 haftalık ilk devre mücadelesinde, en fazla gol 5. haftada kaydedildi. Futbolseverlerin en çok gole tanıklık ettiği 5. haftada, futbolcular 35 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu karşın ligin en "kısır" haftası ise 18 golle 13. haftada yaşandı.

    GOL KRALLIĞINDA ZİRVE PAYLAŞILDI
    Süper Lig'in ilk yarısında gol krallığını ise üç futbolcu paylaştı. Ligin 17 haftalık ilk bölümünde topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Jahovic ve Galatasaraylı Gomis, gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

    Bu üç futbolcuyu, 10 golle Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love takip etti.

    TABELA EN ÇOK 2-1'İ GÖSTERDİ
    Sezonun ilk yarısında en fazla 2-1'lik skor görüldü. Yapılan 153 maçın 26'sı 2-1 bitti. Karşılaşmaların 20'si 1-0, 16'sı da 1-1 tamamlandı. Ligde ayrıca 3 kez 5-1, 2 kez de 4-3'lük skorlar elde edildi. Ligdeki en farklı galibiyeti ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzon deplasmanında 6-1'lik sonuçla aldı.

    DİĞER ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
    Süper Lig'in ilk yarısında öne çıkan diğer istatistikler ise şöyle:

    - Deplasmanda en başarılı takım: Fenerbahçe, Göztepe (16 puan)

    - Deplasmanda maç kazanamayan takımlar: Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor

    - En fazla maç kazanan takımlar: Medipol Başakşehir, Galatasaray (11)

    - En az galip gelen takım: Kardemir Karabükspor (2)

    - En fazla berabere kalan takımlar: Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor (6)

    - En fazla gol yiyen takım: Osmanlıspor (34)

    - İç sahada en başarılı takım: Galatasaray (8 galibiyet, 1 beraberlik)

    - Sahasında en başarısız takım: Kardemir Karabükspor (2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet)

    - Ev sahibi takımların en çok maç kazandığı hafta: 1, 7 ve 16. hafta (6)

    - Konuk ekiplerin galibiyet sayısında üstünlük kurduğu hafta: 4. hafta (5 galibiyet)

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:44
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