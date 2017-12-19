Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sezona da teknik direktör değişiklikleri damga vuruyor. Ligde geride bıraktığımız 16 haftada Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Antalyaspor, Osmanlıspor, Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor teknik adam değişikliğine giden takımlar olarak dikkat çekiyor. Söz konusu ekipler arasında geçen hafta teknik adamları ile yollarını ayıran Antalyaspor ve Karabükspor ile dün Hırvat çalıştırıcı Tudor 'un görevine son verilen Galatasaray'da henüz bir antrenör ile anlaşılmış değil.Galatasaray'da, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Igor Tudor ile yolları ayırma kararı alındı. Sezona Hırvat çalıştırıcı ile başlayan sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar geriledi. Aslan, 16 hafta sonucu 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 32 puan topladı. Cimbom'da yeni teknik patronun kim olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

EVKUR

KARDEMİR

50. yılında Ersun Yanal ile şampiyonluk parolasıyla yola çıkan bordo-mavililer, 8 hafta sonunda puan tablosunda istenilen yere ulaşamayınca deneyimli teknik adamın Trabzonspor macerası da son bulmuş oldu. Bu süreci en az zarar ile kapamak isteyen Karadeniz ekibi, göreve Rıza Çalımbay'ı getirdi. 54 yaşındaki çalıştırıcı ile adeta yeniden doğan bordo-mavili takım, şu anda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 28 puan topladı ve 7. sırada ulunuyor.2017-2018 sezonuna merhum başkanları İlhan Cavcav'ın adının verildiği Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği, teknik direktör konusunda da bir türlü dikiş tutturamadı. Ümit Özat yönetiminde lige merhaba diyen Başkent ekibi, henüz 4. haftada Özat ile yollarını ayırarak takımı Mesut Bakkal'a emanet etti. Ancak Bakkal idaresinde de bekleneni veremeyen kırmızı-siyahlılar, 13. haftada tekrar Ümit Özat ile devam etme kararı aldı. Gençlerbirliği, mevcut durumda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.Süper Lig'in çiçeği burnunda takımlarından Yeni Malatyaspor da henüz ilk sezonunda daha 4 hafta geride kalmışken antrenör değişikliğine başvurdu. Ertuğrul Sağlam ile ligde kalıcı olma adına planlar yapan Malatya ekibi, istediğini bulamayınca başa Erol Bulut'u getirdi. Genç çalıştırıcı ile Beşiktaş'tan 1, Galatasaray'dan da 3 puan almayı başaran sarı-kırmızılı takım, ilk devrenin bitimine bir hafta kala 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 19 puanla 10. sırada kendine yer buldu.Ligin ilk 5 haftasında 4 mağlubiyetle başlamasının ardından Bülent Uygun'un görevine son veren Osmanlıspor, teknik direktörlük koltuğunu İrfan Buz'a emanet etti. Geçen seneki performansından oldukça uzak olan Ankara temsilcisi, şu anda 14 puanla 15. sırada bulunuyor.Bu sezonun en büyük hayal kırıklığı oluşturan takımlarından biri Antalyaspor. Kadrosunda Eto'o, Nasri, Menez gibi yıldız isimleri bulunduran kırmızı-beyazlılar, sezona Rıza Çalımbay yönetiminde başlamıştı. Ancak henüz 5. haftada deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımın başına Brezilyalı Leonardo'yu getirdi. Görevde bulunduğu 8 haftalık sürede sadece 2 galibiyet alan Akdeniz ekibinde, Leonardo ile de yollar ayrıldı. Başkanlık koltuğunun ve teknik direktörlük koltuğunun boş olduğu kırmızı-beyazlı takım, 16 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu elde ettiği 14 puanla 16. sırada lige tutunmaya çalışıyor.Erkan Sözeri ile lige start veren Karabükspor, sadece 6 hafta sonra teknik adam değişikliğine gitti. Popovic ile anlaşan Kardemir Karabükspor'da kötü gidişat devam edince 44 yaşındaki antrenör ile de yollar ayrıldı. 16 maçta sadece 2 galibiyet alan kırmızı-mavili takım, 8 puanla son sırada yer alıyor.Mustafa Reşit Akçay ile hem Avrupa hem de lig mücadelesine giren Konyaspor, iki kulvarda yer almanın zorluğuyla önemli puan kayıpları yaşadı. Bu süreçte Reşit Akçay ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, yoluna Mehmet Özdilek ile devam ediyor. Konyaspor, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 10 yenilgi ile aldığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.