Süper Lig'de lider değişti!
Süper Lig'de 16. hafta, iki maçla tamamlanırken, ilk yarının bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükseldi. Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 yendiği 16. haftada Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından 33 puanla zirveye çıktı.
Haftanın kapanışında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 32 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi. Beşiktaş, sahasında Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın en "farklı" galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 30 puan ve averajla 4. sıradaki yerini korudu. Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilen Galatasaray, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu, yeniden Medipol Başakşehir'e devretti. Sarı-kırmızılı ekip, 32 puan ve averajla 3. sıraya geriledi.
Ligde ilk yarı, 22-25 Aralık'ta oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek. 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 17. haftanın programı şöyle:
16. HAFTA SONUÇLARI
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Trabzonspor-Bursaspor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 0-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-1
Beşiktaş-Osmanlıspor: 5-1
Göztepe-Atiker Konyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 2-0
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|16
|10
|3
|3
|29
|17
|12
|33
|2.
|FENERBAHÇE
|16
|9
|5
|2
|33
|19
|14
|32
|3.
|GALATASARAY
|16
|10
|2
|4
|34
|21
|13
|32
|4.
|BEŞİKTAŞ
|16
|8
|6
|2
|28
|14
|14
|30
|5.
|KAYSERİSPOR
|16
|8
|6
|2
|25
|17
|8
|30
|6.
|GÖZTEPE
|16
|9
|3
|4
|29
|23
|6
|30
|7.
|TRABZONSPOR
|16
|8
|4
|4
|32
|27
|5
|28
|8.
|BURSASPOR
|16
|7
|3
|6
|27
|18
|9
|24
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16
|7
|2
|7
|21
|26
|-5
|23
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|16
|5
|4
|7
|20
|24
|-4
|19
|11.
|KASIMPAŞA
|16
|5
|4
|7
|24
|29
|-5
|19
|12.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|16
|5
|4
|7
|20
|27
|-7
|19
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|5
|3
|8
|27
|30
|-3
|18
|14.
|ATİKER KONYASPOR
|16
|4
|2
|10
|15
|22
|-7
|14
|15.
|OSMANLISPOR
|16
|4
|2
|10
|23
|32
|-9
|14
|16.
|ANTALYASPOR
|16
|3
|5
|8
|16
|30
|-14
|14
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|3
|4
|9
|19
|31
|-12
|13
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|16
|2
|2
|12
|13
|28
|-15
|8
17. HAFTA PROGRAMI
22 Aralık Cuma:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
23 Aralık Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
19.30 Galatasaray-Göztepe
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:14
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Süper Lig'de lider değişti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.