Süper Lig'de lider değişti!

Haftanın kapanışında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 32 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi. Beşiktaş, sahasında Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın en "farklı" galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 30 puan ve averajla 4. sıradaki yerini korudu. Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilen Galatasaray, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu, yeniden Medipol Başakşehir'e devretti. Sarı-kırmızılı ekip, 32 puan ve averajla 3. sıraya geriledi.

Ligde ilk yarı, 22-25 Aralık'ta oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek. 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 17. haftanın programı şöyle:

16. HAFTA SONUÇLARI

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Trabzonspor-Bursaspor: 1-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 0-2

Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-1

Beşiktaş-Osmanlıspor: 5-1

Göztepe-Atiker Konyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 2-0

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 10 3 3 29 17 12 33 2. FENERBAHÇE 16 9 5 2 33 19 14 32 3. GALATASARAY 16 10 2 4 34 21 13 32 4. BEŞİKTAŞ 16 8 6 2 28 14 14 30 5. KAYSERİSPOR 16 8 6 2 25 17 8 30 6. GÖZTEPE 16 9 3 4 29 23 6 30 7. TRABZONSPOR 16 8 4 4 32 27 5 28 8. BURSASPOR 16 7 3 6 27 18 9 24 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 7 2 7 21 26 -5 23 10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 5 4 7 20 24 -4 19 11. KASIMPAŞA 16 5 4 7 24 29 -5 19 12. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 16 5 4 7 20 27 -7 19 13. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 3 8 27 30 -3 18 14. ATİKER KONYASPOR 16 4 2 10 15 22 -7 14 15. OSMANLISPOR 16 4 2 10 23 32 -9 14 16. ANTALYASPOR 16 3 5 8 16 30 -14 14 17. GENÇLERBİRLİĞİ 16 3 4 9 19 31 -12 13 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 2 2 12 13 28 -15 8

17. HAFTA PROGRAMI

22 Aralık Cuma:

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

24 Aralık Pazar:

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

19.30 Galatasaray-Göztepe

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor





