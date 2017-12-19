 Süper Lig'de lider değişti! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Süper Lig'de lider değişti!

    Süper Lig'de lider değişti!

    Süper Lig'de 16. hafta, iki maçla tamamlanırken, ilk yarının bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükseldi. Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 yendiği 16. haftada Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından 33 puanla zirveye çıktı.

    Haftanın kapanışında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 32 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi. Beşiktaş, sahasında Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın en "farklı" galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 30 puan ve averajla 4. sıradaki yerini korudu. Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilen Galatasaray, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu, yeniden Medipol Başakşehir'e devretti. Sarı-kırmızılı ekip, 32 puan ve averajla 3. sıraya geriledi.

    Ligde ilk yarı, 22-25 Aralık'ta oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek. 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 17. haftanın programı şöyle:

    16. HAFTA SONUÇLARI
    Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-0

    Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

    Trabzonspor-Bursaspor: 1-0

    Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 0-2

    Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-1

    Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-1

    Beşiktaş-Osmanlıspor: 5-1

    Göztepe-Atiker Konyaspor: 1-0

    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 2-0

    PUAN DURUMU

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 10 3 3 29 17 12 33
    2. FENERBAHÇE 16 9 5 2 33 19 14 32
    3. GALATASARAY 16 10 2 4 34 21 13 32
    4. BEŞİKTAŞ 16 8 6 2 28 14 14 30
    5. KAYSERİSPOR 16 8 6 2 25 17 8 30
    6. GÖZTEPE 16 9 3 4 29 23 6 30
    7. TRABZONSPOR 16 8 4 4 32 27 5 28
    8. BURSASPOR 16 7 3 6 27 18 9 24
    9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 7 2 7 21 26 -5 23
    10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 5 4 7 20 24 -4 19
    11. KASIMPAŞA 16 5 4 7 24 29 -5 19
    12. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 16 5 4 7 20 27 -7 19
    13. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 3 8 27 30 -3 18
    14. ATİKER KONYASPOR 16 4 2 10 15 22 -7 14
    15. OSMANLISPOR 16 4 2 10 23 32 -9 14
    16. ANTALYASPOR 16 3 5 8 16 30 -14 14
    17. GENÇLERBİRLİĞİ 16 3 4 9 19 31 -12 13
    18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 2 2 12 13 28 -15 8

    17. HAFTA PROGRAMI
    22 Aralık Cuma:

    20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

    23 Aralık Cumartesi:

    14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği

    16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

    19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

    24 Aralık Pazar:

    14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor

    14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor

    16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

    19.30 Galatasaray-Göztepe

    15 Aralık Pazartesi:

    20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor


    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:14
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