Gönlümüzü açtık
Erdoğan, spor dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ‘Anadolu Dünya Dolu’ programında, “Ülkemize gelenlere gönlümüzü açtık. Göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, modern olarak tanımlanan ülkelerin başı o kadar eğiktir” dedi
Çeşitli ülkelerden gelerek Türkiye'ye yerleşen spor, iş ve turizm dünyasından isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Anadolu Dünya Dolu" programında bir araya geldi. Spor dünyasından Eto'o, Quaresma, Muslera, Janssen, Bafetimbi Gomis, Moussa Sow, Bobby Dixon ve Ramil Guliyev gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Ülkemize gelen herkese gönlümüzü açıyoruz. Bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, modern olarak tanımlanan ülkelerin başı o kadar eğiktir" dedi.
Bizim yüz karamız yok
Erdoğan şöyle devam etti: "Siz bakmayın bugün Avrupa'nın Amerika'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi göçmenler tarafından meydana getirildi. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya'da Yahudileri kovulduklarında ecdadımız onlara kapılarını açtı. Bugün de Suriye'den, Irak'tan kardeşlerimiz başları sıkıştığında Anadolu'ya yönelmişlerdir. Kardeş bu zamanda kardeştir."
Sevgiyi burada buldum
Yabancı sporcular da Türkiye'de her zaman hoşgörü ile ağırlandıklarını belirtirken Antalyspor'un yıldızı Eto'o "Avrupa'nın dört bir yanında futbol oynadım yüzlerce kişiyle tanıştım ama hoşgörü ve sevgiyle Türkiye'de tanıştım" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın Portekizlisi Ricardo Quaresma da "Sokağa çıktığımda, sahaya adım attığımda, hayatımda aradığım anlamı İstanbul'da buldum. Büyük bir şehir ve harika insanlar. Burada aradığımı buldum" diye konuştu. Basketbolcu Dixon ise "Bir profesyonel olarak geldim Türkiye'ye, şimdi bir Türkiye sevdalısı olarak yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Bizim yüz karamız yok
Erdoğan şöyle devam etti: "Siz bakmayın bugün Avrupa'nın Amerika'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi göçmenler tarafından meydana getirildi. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya'da Yahudileri kovulduklarında ecdadımız onlara kapılarını açtı. Bugün de Suriye'den, Irak'tan kardeşlerimiz başları sıkıştığında Anadolu'ya yönelmişlerdir. Kardeş bu zamanda kardeştir."
Sevgiyi burada buldum
Yabancı sporcular da Türkiye'de her zaman hoşgörü ile ağırlandıklarını belirtirken Antalyspor'un yıldızı Eto'o "Avrupa'nın dört bir yanında futbol oynadım yüzlerce kişiyle tanıştım ama hoşgörü ve sevgiyle Türkiye'de tanıştım" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın Portekizlisi Ricardo Quaresma da "Sokağa çıktığımda, sahaya adım attığımda, hayatımda aradığım anlamı İstanbul'da buldum. Büyük bir şehir ve harika insanlar. Burada aradığımı buldum" diye konuştu. Basketbolcu Dixon ise "Bir profesyonel olarak geldim Türkiye'ye, şimdi bir Türkiye sevdalısı olarak yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 06:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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akdği imparaTudor
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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