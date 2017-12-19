Gönlümüzü açtık

Çeşitli ülkelerden gelerek'ye yerleşen spor, iş ve turizm dünyasından isimler'ın da katıldığı "" programında bir araya geldi. Spor dünyasındangibi isimlerin yer aldığı organizasyonda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Ülkemize gelen herkese gönlümüzü açıyoruz. Bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, modern olarak tanımlanan ülkelerin başı o kadar eğiktir" dedi.Erdoğan şöyle devam etti: "Siz bakmayın bugün Avrupa'nın Amerika'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi göçmenler tarafından meydana getirildi. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya'dakovulduklarında ecdadımız onlara kapılarını açtı. Bugün de Suriye'den, Irak'tan kardeşlerimiz başları sıkıştığında Anadolu'ya yönelmişlerdir. Kardeş bu zamanda kardeştir."Yabancı sporcular da Türkiye'de her zaman hoşgörü ile ağırlandıklarını belirtirken Antalyspor'un yıldızı"Avrupa'nın dört bir yanında futbol oynadım yüzlerce kişiyle tanıştım ama hoşgörü ve sevgiyle Türkiye'de tanıştım" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın Portekizlisi Ricardoda "Sokağa çıktığımda, sahaya adım attığımda, hayatımda aradığım anlamıbuldum. Büyük bir şehir ve harika insanlar. Burada aradığımı buldum" diye konuştu. Basketbolcuise "Bir profesyonel olarak geldim Türkiye'ye, şimdi birsevdalısı olarak yaşıyorum" ifadelerini kullandı.