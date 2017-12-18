O takım da lider bitirebilir!
Süper Lig'in 16. haftası 2 maç hariç tamamlandı. Aldığı kötü sonuçlardan sonra teknik direktörünün görevi bırakma noktasına geldiği fakat son haftalardaki çıkışıyla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri konumuna gelen Fenerbahçe, sahasında ligin son sırasındaki takımı Karabükspor'u ağırlayacak. Sezonun flaş takımı Göztepe ise Atiker Konyaspor'la karşılaşacak. Bu maçlardan sonra ise son hafta öncesi zirvedeki diziliş netleşecek...
KOLTUK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN
Bugün oynanacak iki karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun 16. haftadaki lider ise değişmeyecek. Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada Antalyaspor'u 1-0 geriden gelip 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 33 puanla zirvede yer alıyor. Bu akşam oynanacak iki maçtaki sonuçlar bu gerçeği değiştirmeyecek...
'ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPTU' DENİLEN FENERBAHÇE DE LİDER BİTİREBİLİR
Fenerbahçe ise Karabükspor maçınından 2 farklı skorla kazanması veya 4-3, 5-4 vs. bol gollü galibiyet alması halinde Galatasaray'ı averajle geçecek ve ilk yarının son maçı öncesinde ikinci sıraya oturacak. Başakşehir'in önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçında puan kaybetmesi halinde ise birkaç hafta öncesinde 'şampiyonluk yarışından koptu' denilen sarı-lacivertlilere liderlik şansı doğacak. Konyaspor maçından alınacak bir galibiyetle Fenerbahçe, büyük bir başarıya imza atarak sezonun ilk yarısını liderlik koltuğunda bitirecek.
ZİRVE ÇOK TARTIŞILAN GALATASARAY'IN DA OLABİLİR
Liderlik koltuğunda tek başına olduğu günleri geride bırakan ve teknik direktör Igor Tudor'un tartışıldığı Galatasaray'da da hiçbir şey kaybedilmiş değil. Şu anda lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde yer alan fakat oynadığı futbol eleştirilen sarı-kırmızılılar da zirvenin en büyük adaylarından biri konumunda.
BEŞİKTAŞ'IN VE KAYSERİSPOR'UN ŞANSI ÇOK YÜKSEK DEĞİL
Avrupa'da elde ettiği başarılarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ın ilk yarıda zirvede yer alma şansı ise diğer 3 ekip kadar yüksek değil. +14 averajı bulunan siyah-beyazlıların ilk yarıyı liderlik koltuğunda bitirmesi için Başakşehir'in yenilmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gerekiyor. 30 puanı ve +8 averajı bulunan Kayserispor için de aynı şeyler geçerli.
TRABZONSPOR'UN LİDERLİK ŞANSI YOK AMA...
Son 5 maçını kazanan Trabzonspor'un ilk yarıyı lider bitirme şansı bulunmuyor. 16. hafta sonunda 28 puanla 6. sırada yer alan (1 maçı eksik Göztepe'nin 27 puanı bulunuyor) Trabzonspor son hafta kazanma bile sezonun ilk yarısını 31 puanda tamamlayacak. Ersun Yanal'la yollarının ayrılmasından sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay'la 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak başarılması zor bir çıkış yakalayan bordo-mavililerin sezonun ikinci yarısında ise şampiyonluk yarışı içerisinde olacağını söyleyebiliriz...
İLK 5 TAKIMIN KALAN MAÇLARI
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Kasımpaşa (D)
FENERAHÇE
Karabükspor, Konyaspor (D)
GALATASARAY
Göztepe
BEŞİKTAŞ
Sivasspor (D)
KAYSERİSPOR
Yeni Malatyaspor
Peki zirvede böyle bir tablo varken, sizin görüşünüz ne? Sizce ilk yarıyı hangi takım zirvede bitirir?
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:31
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
O takım da lider bitirebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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