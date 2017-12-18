O takım da lider bitirebilir!

KOLTUK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN

Bugün oynanacak iki karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun 16. haftadaki lider ise değişmeyecek. Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada Antalyaspor'u 1-0 geriden gelip 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 33 puanla zirvede yer alıyor. Bu akşam oynanacak iki maçtaki sonuçlar bu gerçeği değiştirmeyecek...

'ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPTU' DENİLEN FENERBAHÇE DE LİDER BİTİREBİLİR

Fenerbahçe ise Karabükspor maçınından 2 farklı skorla kazanması veya 4-3, 5-4 vs. bol gollü galibiyet alması halinde Galatasaray'ı averajle geçecek ve ilk yarının son maçı öncesinde ikinci sıraya oturacak. Başakşehir'in önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçında puan kaybetmesi halinde ise birkaç hafta öncesinde 'şampiyonluk yarışından koptu' denilen sarı-lacivertlilere liderlik şansı doğacak. Konyaspor maçından alınacak bir galibiyetle Fenerbahçe, büyük bir başarıya imza atarak sezonun ilk yarısını liderlik koltuğunda bitirecek.

ZİRVE ÇOK TARTIŞILAN GALATASARAY'IN DA OLABİLİR

Liderlik koltuğunda tek başına olduğu günleri geride bırakan ve teknik direktör Igor Tudor'un tartışıldığı Galatasaray'da da hiçbir şey kaybedilmiş değil. Şu anda lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde yer alan fakat oynadığı futbol eleştirilen sarı-kırmızılılar da zirvenin en büyük adaylarından biri konumunda.

BEŞİKTAŞ'IN VE KAYSERİSPOR'UN ŞANSI ÇOK YÜKSEK DEĞİL

Avrupa'da elde ettiği başarılarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ın ilk yarıda zirvede yer alma şansı ise diğer 3 ekip kadar yüksek değil. +14 averajı bulunan siyah-beyazlıların ilk yarıyı liderlik koltuğunda bitirmesi için Başakşehir'in yenilmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gerekiyor. 30 puanı ve +8 averajı bulunan Kayserispor için de aynı şeyler geçerli.

TRABZONSPOR'UN LİDERLİK ŞANSI YOK AMA...

Son 5 maçını kazanan Trabzonspor'un ilk yarıyı lider bitirme şansı bulunmuyor. 16. hafta sonunda 28 puanla 6. sırada yer alan (1 maçı eksik Göztepe'nin 27 puanı bulunuyor) Trabzonspor son hafta kazanma bile sezonun ilk yarısını 31 puanda tamamlayacak. Ersun Yanal'la yollarının ayrılmasından sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay'la 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak başarılması zor bir çıkış yakalayan bordo-mavililerin sezonun ikinci yarısında ise şampiyonluk yarışı içerisinde olacağını söyleyebiliriz...

İLK 5 TAKIMIN KALAN MAÇLARI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Kasımpaşa (D)

FENERAHÇE

Karabükspor, Konyaspor (D)

GALATASARAY

Göztepe

BEŞİKTAŞ

Sivasspor (D)

KAYSERİSPOR

Yeni Malatyaspor



Peki zirvede böyle bir tablo varken, sizin görüşünüz ne? Sizce ilk yarıyı hangi takım zirvede bitirir?



