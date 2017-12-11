Süper Lig'de ilk 4 değişmedi!

Süper Lig'in 15. haftası geride kalırken, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş ligde ilk 4 sırayı elde eden takımlar oldu. Geçtiğimiz sezon da 15. hafta maçlarının ardından bu 4 takım, ligdeki ilk 4 sırada yer alıyordu.

Süper Lig'de kıyasıya yarış devam ediyor. Haftaya lider olarak giren Başakşehir, liderlik koltuğunu eski sahibi Galatasaray'a devrederken, Fenerbahçe'nin çıkışı ise dikkat çekiyor. Bursaspor deplasmanında kazanan sarı-lacivertli takım, son 4 maçında 12 puan toplayarak 3. sıraya yükseldi ve liderle arasındaki puan farkı 3 puana indi. 15. haftası geride kalan Süper Lig'de Galatasaray 32 puanla zirvede yer alırken, Başakşehir 30 puanla 2., Fenerbahçe 29 puanla 3. sırada yer aldı. Kayserispor beraberliğiyle yarışta tökezleyen Beşiktaş ise 27 puanla 4. sırada kendisine yer buldu. Kayserispor ve Göztepe'nin de Beşiktaş gibi 27 puanı bulunuyor.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE , GEÇEN YILIN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında bakıldığında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, daha fazla puan topladığı görülüyor. 2016-2017 sezonunda son haftalara kadar şampiyonlukta kıyasıya bir yarış veren Başakşehir ve Beşiktaş ise, geçen yıla göre 5'er puan daha az topladı. Geçen sezon 15. haftaya lider giren Başakşehir'in 35 puanı bulunurken, 2. sıradaki Beşiktaş'ın ise 32 puanı bulunuyordu. 3. sırada yer alan Galatasaray 30, 4. sıradaki Fenerbahçe ise 28 puandaydı. Galatasaray, geçtiğimiz sezonun aynı periyoduna nazaran 2 puan fazla toplarken, Fenerbahçe de hanesine 1 puan ekstra yazdırdı.