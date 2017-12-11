G.Saray bir haftalık aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi
Süper Lig'de 15. hafta maçları sona ererken, Galatasaray bir haftalık aranın ardından 32 puanla yeniden liderliğe yükseldi.
Sarı-kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü evindeki maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 32'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybeden Medipol Başakşehir ise 30 puanda kalarak ikinci sıraya indi.
Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile mücadele etti. 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İki takım da puanını 27'ye çıkarırken Beşiktaş 4. ve Kayserispor 5. sıradaki yerinde kaldı.
Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla puanını 25 yapan bordo-mavililer bir sıra yükselerek 7'nciliğe çıktı.
Ligde 15. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 16. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Bursaspor-Fenerbahçe: 0-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-3
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-3
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: 4-2
Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-0
Kayserispor-Beşiktaş: 1-1
Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-0
- Puan durumu
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GALATASARAY
|15
|10
|2
|3
|33
|19
|14
|32
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|15
|9
|3
|3
|25
|16
|9
|30
|3.
|FENERBAHÇE
|15
|8
|5
|2
|31
|19
|12
|29
|4.
|BEŞİKTAŞ
|15
|7
|6
|2
|23
|13
|10
|27
|5.
|KAYSERİSPOR
|15
|7
|6
|2
|23
|17
|6
|27
|6.
|GÖZTEPE
|15
|8
|3
|4
|28
|23
|5
|27
|7.
|TRABZONSPOR
|15
|7
|4
|4
|31
|27
|4
|25
|8.
|BURSASPOR
|15
|7
|3
|5
|27
|17
|10
|24
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|7
|1
|7
|20
|25
|-5
|22
|10.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|15
|5
|4
|6
|20
|25
|-5
|19
|11.
|KASIMPAŞA
|15
|5
|3
|7
|24
|29
|-5
|18
|12.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|5
|2
|8
|26
|29
|-3
|17
|13.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|15
|4
|4
|7
|18
|23
|-5
|16
|14.
|OSMANLISPOR
|15
|4
|2
|9
|22
|27
|-5
|14
|15.
|ATİKER KONYASPOR
|15
|4
|2
|9
|15
|21
|-6
|14
|16.
|ANTALYASPOR
|15
|3
|5
|7
|15
|26
|-11
|14
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|3
|3
|9
|19
|31
|-12
|12
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|15
|2
|2
|11
|13
|26
|-13
|8
- 16. hafta maç programı
16 Aralık Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)
17 Aralık Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)
Kaynak: AA
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:43
-
Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
-
Deplasman kralı
Toplam 1
Yorum
alitan35 GÖZTEPELİ futbolcuların yüz ifadeleri size her şeyi anlatıyor sanırım..
-
Gomis için Alper Potuk örneği
Toplam 8
Yorum
alper ? alper pozisyonunda alpere faul yapılmısken alper kırmızı gormustu nasıl aynı kefeye konuyor ?
G.Saray bir haftalık aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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