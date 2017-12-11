G.Saray bir haftalık aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi

Sarı-kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü evindeki maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 32'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybeden Medipol Başakşehir ise 30 puanda kalarak ikinci sıraya indi.

Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile mücadele etti. 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İki takım da puanını 27'ye çıkarırken Beşiktaş 4. ve Kayserispor 5. sıradaki yerinde kaldı.

Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla puanını 25 yapan bordo-mavililer bir sıra yükselerek 7'nciliğe çıktı.

Ligde 15. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 16. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Bursaspor-Fenerbahçe: 0-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-3

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-3

Antalyaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: 4-2

Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Kayserispor-Beşiktaş: 1-1

Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-0

- Puan durumu

Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P ---------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GALATASARAY 15 10 2 3 33 19 14 32 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15 9 3 3 25 16 9 30 3. FENERBAHÇE 15 8 5 2 31 19 12 29 4. BEŞİKTAŞ 15 7 6 2 23 13 10 27 5. KAYSERİSPOR 15 7 6 2 23 17 6 27 6. GÖZTEPE 15 8 3 4 28 23 5 27 7. TRABZONSPOR 15 7 4 4 31 27 4 25 8. BURSASPOR 15 7 3 5 27 17 10 24 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 7 1 7 20 25 -5 22 10. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 15 5 4 6 20 25 -5 19 11. KASIMPAŞA 15 5 3 7 24 29 -5 18 12. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 5 2 8 26 29 -3 17 13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 15 4 4 7 18 23 -5 16 14. OSMANLISPOR 15 4 2 9 22 27 -5 14 15. ATİKER KONYASPOR 15 4 2 9 15 21 -6 14 16. ANTALYASPOR 15 3 5 7 15 26 -11 14 17. GENÇLERBİRLİĞİ 15 3 3 9 19 31 -12 12 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 15 2 2 11 13 26 -13 8

- 16. hafta maç programı

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)