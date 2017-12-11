 G.Saray bir haftalık aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    G.Saray bir haftalık aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi

    G.Saray bir haftalık aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi

    Süper Lig'de 15. hafta maçları sona ererken, Galatasaray bir haftalık aranın ardından 32 puanla yeniden liderliğe yükseldi.

    Sarı-kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü evindeki maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 32'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

    Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybeden Medipol Başakşehir ise 30 puanda kalarak ikinci sıraya indi.

    Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

    Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile mücadele etti. 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İki takım da puanını 27'ye çıkarırken Beşiktaş 4. ve Kayserispor 5. sıradaki yerinde kaldı.

    Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla puanını 25 yapan bordo-mavililer bir sıra yükselerek 7'nciliğe çıktı.

    Ligde 15. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 16. haftanın programı şöyle:

    - Sonuçlar

    Bursaspor-Fenerbahçe: 0-1

    Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-3

    Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-3

    Antalyaspor-Gençlerbirliği: 1-1

    Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: 4-2

    Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

    Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-0

    Kayserispor-Beşiktaş: 1-1

    Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-0

    - Puan durumu

    Süper Lig
    Takımlar O G B M A Y AV P
    ---------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
    1. GALATASARAY 15 10 2 3 33 19 14 32
    2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15 9 3 3 25 16 9 30
    3. FENERBAHÇE 15 8 5 2 31 19 12 29
    4. BEŞİKTAŞ 15 7 6 2 23 13 10 27
    5. KAYSERİSPOR 15 7 6 2 23 17 6 27
    6. GÖZTEPE 15 8 3 4 28 23 5 27
    7. TRABZONSPOR 15 7 4 4 31 27 4 25
    8. BURSASPOR 15 7 3 5 27 17 10 24
    9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 7 1 7 20 25 -5 22
    10. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 15 5 4 6 20 25 -5 19
    11. KASIMPAŞA 15 5 3 7 24 29 -5 18
    12. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 5 2 8 26 29 -3 17
    13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 15 4 4 7 18 23 -5 16
    14. OSMANLISPOR 15 4 2 9 22 27 -5 14
    15. ATİKER KONYASPOR 15 4 2 9 15 21 -6 14
    16. ANTALYASPOR 15 3 5 7 15 26 -11 14
    17. GENÇLERBİRLİĞİ 15 3 3 9 19 31 -12 12
    18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 15 2 2 11 13 26 -13 8

    - 16. hafta maç programı

    16 Aralık Cumartesi:

    14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

    16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

    19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

    17 Aralık Pazar:

    14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

    14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

    19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

    18 Aralık Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

    20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)



    Kaynak: AA
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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