Türk futbolunda sorun yöneticiler

Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde çarpıcı tespitler yapıldı. Öğrencilerle bir araya gelen spor adamlarının çoğu aynı görüşte birleşti; yöneticiler kulüp paralarını kendilerinin gibi harcamamalı...

Altyapı sorunu, eğitim, yabancı futbolcu sayısı, hoca tercihleri, Milli Takım'ın durumunu konuşan Levent Tüzemen, Sinan Vardar, Gürkan Kubilay, Olcay Çakır, Abdurrahim Albayrak ve Oktay Derelioğlu önemli tespitlerde bulundu.



ABDURRAHİM ALBAYRAK: FATİH TERİM OLSAYDI DAHA GÜZEL OLURDU

Galatasaray Yönetimi, Tudor'a sahip çıkmasa hâlâ görevde olmazdı.

Onun suçu çok fazla ama her şeyi Tudor'a yıkmamak lazım. Şu da bir gerçek, Galatasaray'ın hocası derbi yenilgisi sonrası atmosfer oyuncuları etkiledi demez. Bu formayı giyen futbolcular çok büyük atmosferlerde oynamışlardır.

Galatasaray futbolcusu, 45 binin önünde mi etkilenecek! Galatasaray'ın hocasına bu açıklamayı yakıştıramıyorum. Alanya ile Beşiktaş maçını hedef koyarsan, hocasının gitmesini isteyen futbolcu da topa kafasını uzatmaz.

Yönetime geldiğimiz ilk sene Fatih Terim ile 5 sene sözleşme yapalım dedik ve eleştirildik. Senede 2-3 hoca değiştirirek hiç bir kulüp başarı sağlayamaz.

Kocaeli, Bayrampaşa ve Trabzon'dan çok futbolcu yetişirdi. Neden başka yerlerden yetişmez diye merak ederdim.

Dar gelirli insanlar çocuklarının futbolcu olmasının hevesini taşıyor.

Son zamanlarda Galatasaray altyapısından futbolcu çıkaramadık. Kalli (Feldkamp) zamanında bana şunu söylerdi:

"Türk gençleri neden çok sakatlanıyor?

Avrupa'da ilkokuldan itibaren futbol oynayacağı belli olan çocuklar besinini de eğitimini de buna göre planlanıyor. Türkiye'de bunlar yok." Galatasaray'da altyapı başkanlığı yaparken çocuklara, "Kazanırsanız yarım ekmek köfte ya da döner yersiniz' diye prim veriyorduk. Onlar da çok seviniyordu.

Lucescu, Milli Takım'da bir değişim yapacak. Gitmediği maç, şehir yok.

Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. 3 ve 4. yıldızı takarken yönetimde ben vardım. Hamza ile başarılı olamayacağımızı düşündüler ama Ali Dürüst'le birlikte iyi işler yaptık.

Her yönetimde onun olması gerekir.

Kimseyle kavga etmeyen, Galatasaray'ı iyi tanıyan biri. Fatih Terim ve Ali Dürüst ile yola devam edilseydi daha güzel yerlerde olacaktı Galatasaray. Bu kadar borcu da olmayacaktı.



LEVENT TÜZEMEN: LUCESCU İLE BAŞARI GELMEZ

Tudor için koca bir takım değiştirdiler.

Sneijder, Bruma gönderildi.

10 transfer yapıldı, 40 milyon euro para harcandı. Tudor'a altın tepsi sunuldu. Fenerbahçe Yönetimi, neden Aykut Kocaman'a sahip çıktı?

Kocaman'ın kredisi var. Fenerbahçe onunla şampiyonluk yaşadı, Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. Sorun Galatasaray Yönetimi'nin doğru bir hocayı takımın başına getirmemesi.

Yönetim fazlasıyla Tudor'un arkasında durdu.

Bir kulübün oyun kültürü olur. Altyapı da ona göre hareket eder. Öncelikle oyun kültürümüzün olması lazım. Türkiye'nin genelinde maalesef herkes üniversite mezunu değil.

Türkiye'de futbolcu olacaksan okumayacaksın!

İkisini beraber yapabilmek çok daha güzel. Altyapılara gelince bütün altyapıdaki insanlara bunu sağlamak lazım. G.Saray artık gençlerin okumasını da şart koşuyor.

Uluslararası müsabakalara girdiğinizde rakiple, hakemle iletişime geçebilmeniz lazım. Futbolda eğitimin çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

Mill i takımların başında yerli hocaların olmasından yanındayım. Geçmiş dönemde yabancılarla başarılı olamadık. Lucescu ile Milli Takım'ın başarılı olacağını sanmıyorum.





SİNAN VARDAR: KULÜPLERİ BATIRIYORLAR

Türk futbolunun durumunu sanıyorum ki, 80 milyonun çok azı takdir eder.

Fenerbahçe'den gönderilen antrenör, Almanya'yı Dünya Şampiyonu yapıyor.

Türk futbolunu bu duruma getirenler yöneticiler. Önce hakemlere sonra teknik direktörleri eleştirirler.

Ancak onlar hala orada oturur. Bu kulüpler sıkı denetlenirse altından çok kötü şeyler çıkacağı gerçek.

Lider G.Saray'da hocanın bu şekilde yerden yere vurulması normal değil.

Geçmişte Del Bosque gibi bir adamı 'Yeniköy Kasabı' diye Beşiktaş'tan kovduk.

Anlatsam gözlerimiz yaşarır. işi bilen yok Dünya Kupası denince 5-6 senelik programlarla geliyor başarı. Almanlar 500 bölgeye ayırmış ülkeyi, teknik direktör tayin etmiş ve bin 500 futbolcu seçmişler.

Almanlar'ın 5 A Milli, 5 19 Yaş Milli Takımı var. Haftada bir gün beden eğitimi olan ülkede ne spor ne de futbol gelişir.

Etiler'den Nişantaşı'ndan futbolcu çıkmaz. Gelir seviyesi yüksek yerlerden oyuncular geldiğinde velilerin ilk tercihi eğitim.

Başkanlar ve yöneticiler, kulübün parasını kendisinin gibi harcıyor. Futbolcun içinden gelen düzgün insanlar yönetici olmalı. ba şka nlaR hiç araştırma yapmadan yüzde 90'ı çıkar ilişkisi olan transfer yapıyorlar.

Kulüpleri düşünmüyorlar, batırıyorlar.

Türk futbolunu da ileri taşımıyorlar.





Olcay Çakır: Altyapı hocalarının maaşı yüksek olmalı?

İktidar ve istikrarın en büyük sebebi, itibarı düşüren yöneticilerden başlayıp, teknik adamlar ve menajer ilişkileri... Trabzonspor'un Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi iki oyuncusu var. Futbolda yöneticilik zengin ve paralı insanların meşhur olma platformu haline geldi. Gelinen noktada futbolun durumu ortada. Trabzonspor efsanesini yaratanlar Şenol Güneş, Necip Perekli ve diğerlerinin arasında mühendisi, öğretmeni var. Altyapı hocalarımızın da maaşları yüksek olmalı. Altyapı sorunundan ziyade üst yapı problemi de var. Lucescu'yu getirenlere tercih hakkı vermemek lazım aslında.



Oktay Derelioğlu: Başkanlar kadroyu yapmak istiyor

Türk futbolunda esas tartışılacak konu başkan ve yönetici... Ne yaptığını bilen, planı olan, başlaması ve sonuçlandırması olan bir yönetim başarılı olur. 1996'da Fatih Terim için herkes 'gönderin' derken G.Saray Başkanı olan Faruk Süren, arkasında durdu. Bir yönetici, bir başkan belirleyecidir. O yüzden Aykut Kocaman da İgor Tudor da çok şanslı teknik direktörler. Sonsuz kredileri var. Bir de şöyle sorunlar var: Başkanlar ve yöneticiler takım yapmak, oyunculara ve teknik direktöre etki etmek, sahaya kendi kadrolarını çıkarmak istiyorlar. Altya pıda n yetişmiş futbolcuları oynatma cesareti gösteremiyoruz. Bu da teknik direktörlerden kaynaklanıyor. Çoğunda işini kaybetme korkusu var. Futbolcu diyor ki, "Yabancı sınırından dolayı önüm kesildi." Git diğer ülkelerin liginde oyna.





Dr. Gürkan Kubilay: Persie'yi almayın demiştim ama...

Cardozo, Arjantin'deydi ve bonservisi 800 bin dolardı.

F.Bahçe'ye 'alın' diye yazarken almazlar, sonra 'Benfica'dan 25 milyon dolara alalım mı?' derler.

Futbol sahada oynanıyor.

Gol için ne yaparsınız?

Orta yaparsınız, korner kullanırsınız. Ligde şu ana kadar atılan şut, yapılan orta, atılan korner 8 bin 877. Bunlardan 388 gol çıkmış. Her 100 kornerden, şuttan, ortadan 4.5'u gol oluyor. Veriyle konuşacaksınız.

Türkiye'de bin 169 korner atılmış, 43'ü gol olmuş. Her 30 kornerden 1'i gol oluyor.

PERSİE F.Bahçe'ye gelirken bir yöneticiye yazdım, "Almayın o adamı. Sakatlığından dolayı oynamayacak" dedim. Her şey istatistik değil diye cevap geldi.

G.saray'a 'duransaray' diyorum. İlk 7 hafta 3 korner golü atan G.Saray'ın, sonraki haftalarda hiç korner golü yok.

İlk 6 haftada 3 tane ceza sahası dışından gol atmışlar.

Sonraki 8 haftada ceza sahası dışından golü yok.

Aykut hoca, "Fenerbahçe'de bir şey değişmedi.

Önce nasılsa şimdi de öyle oynuyoruz" dedi.

Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında 4 oyuncu rakip alanda ve bunlar berabere bitti. Antalya'da tehlikeli bölgede oynayan futbolcu 5'e çıkmış, 1-0 kazandı.

Sivas ve Kasımpaa maçında 3. bölgede oyuncu sayısı 8. Atılan gol sayısı 4'e çıkmış.

Sen rakip ceza alanına ne kadar çok oyuncuyla gidersen, rakip stoperi o kadar baskı altında tutuyorsun.



