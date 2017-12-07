Muslera 6 yıl sonra bunu yaptı!

Beşiktaş'ın deplasmanda Leipzig'i 2-1 yendiği maça Tolga Zengin damga vurdu. Tolga Zengin gösterdiği inanılmaz performansla dün gecenin konuşulan ismi oldu. Bu performans karşısında en sürüriz hareket Fernando Muslera'dan geldi.

2011 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Uruguaylı file bekçisi, aynı ligde mücadele ettiği meslektaşını 6 yıl sonra instagram'da takibe alması dikkat çekti.



