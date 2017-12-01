Güneş kaybetmiyor
Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında çıktığı 9 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi yaşarken; ezeli rakibi G.Saray’a karşı hiç yenilgi yüzü görmedi.
Beşiktaş ile 9 derbiyi geride bırakan Güneş, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım Güneş yönetimindeki derbilerde 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı derbilerde yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyahbeyazlılar, sarı-kırmızılı takımla yapılan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 5 lig maçında ise sadece 1 kez kazandı, 2 kez mağlup oldu, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:02
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‘Uğurlu’ gelmiyor!
Toplam 2
Yorum
ged 61 kazma futbolcu tabiri vardır ya işte bu uğurlu da hakemliğin kazmasıdır..günün birinde bir takımı kötü yakacak ama umarım bize rastlamaz...
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Menajeri açıkladı... Yusuf'u devler istiyor
Toplam 14
Yorum
TS Ne duruyorsunuz, geç kaldınız, hemen satın, hemen hemen..35 lik miadı dolmuş yabancılar sizi bekliyor. Hemen satın hem de şimdi.Sat ve bak.
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Riske girmeyecek
Toplam 3
Yorum
koca cimbomlu feghouli bizim takımda oynayamaz yada oynamıyor. bence gitmek istediği belli . kendini hiçbir maçta vermedi.
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