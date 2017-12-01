 Güneş kaybetmiyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Güneş kaybetmiyor

    Güneş kaybetmiyor

    , Beşiktaş’ın başında çıktığı 9 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi yaşarken; ezeli rakibi G.Saray’a karşı hiç yenilgi yüzü görmedi.

    Beşiktaş'ta üçüncü sezonunu geçiren teknik direktör , yarın G.Saray maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 10. kez derbi mücadelesine çıkacak.

    Beşiktaş ile 9 derbiyi geride bırakan Güneş, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım Güneş yönetimindeki derbilerde 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı derbilerde yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyahbeyazlılar, sarı-kırmızılı takımla yapılan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 5 lig maçında ise sadece 1 kez kazandı, 2 kez mağlup oldu, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:02
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