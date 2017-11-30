Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig karşılaşmalarını izleyen Passolig kartlı taraftar sayısının geçen sezona göre yüzde 30 arttığını bildirdi.
Kazancı, Türkiye'de 3 milyonu aşkın kişinin Passolig kartı bulunduğunu söyledi.
Uygulamanın başlangıcında ana hedefin 4 milyon Passolig kartına ulaşmak olduğunu belirten Kazancı, beklenenden fazla ilgi olduğuna işaret ederek, "Passolig sayısında müthiş bir artış var. Bir ara 5 milyona mı çıkar diye düşündük ama onu da artık revize etmek gerekiyor. 7 milyondan daha fazla Passolig kart sahibi taraftar olacaktır diye düşünüyoruz." dedi.
Kazancı, 630 bine yakın Galatasaray, 600 bini aşkın Fenerbahçe ve 580 bine yakın Beşiktaş Passolig kartlı taraftar bulunduğunu, "üç büyükler"in taraftar kartlarının, toplam rakamın yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydetti.
Passolig sisteminin Nisan 2014'te devreye girdiğini, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de müsabaka başına taraftar sayısının 10 bin 500'den 6 bin 500'e düştüğünü dile getiren Kazancı, bugün gelinen noktada ortalama taraftar sayısının 12 bin seviyesini geçtiğini vurguladı.
Teknolojik adaptasyon süresinin beklenen bir durum olduğuna dikkati çeken Kazancı, Passolig konusunda ilk sene haklı olan eleştirilenin artık tarihe karıştığını ifade etti.
Passo Mobil uygulamasının kullanımının da giderek arttığını aktaran Kazancı, "Bunun yanında bilet transferi konusunu biraz daha geliştirmeye başladık. Artık kulüpler kombinelerini tekrardan satışa açabiliyorlar. Eğer bir taraftar, kombinesi varsa ve maça gidemiyorsa birine transfer etmek yerine kulübe geri veriyor ve kulüp tekrardan bu bileti satışa sunuyor. Bu bilet satıldığında da tekrardan bir gelir elde ediyor. Kulüplerimiz için önemli bir gelir oluyor." ifadelerini kullandı.
- "Taraftar sayısı yüzde 30 arttı"
Süper Lig'de geride kalan 13 haftadaki taraftar sayısında geçen sezona göre artış olduğunu anlatan Kazancı, şöyle konuştu:
"Taraftar sayısında yüzde 30 seviyelerinde artış var, çok ciddi bir artış söz konusu. Şimdi sadece bunu üç büyüklere de bağlamamak lazım, bütün Anadolu takımlarında Kayseri ve Sivas başta olmak üzere çok ciddi anlamda artış var. Bunu tamamen yeni stadyumların açılmasına bağlıyorum. Anadolu'da neredeyse her şehrimizde yeni stadyumlar söz konusu."
- Son 2 sezonun ilk 13 hafta karşılaştırması
Passolig verilerine göre Süper Lig'de son iki sezonun 13 haftalık bölümündeki bilet ve turnike geçiş sayıları şöyle:
|2016-2017 Sezonu
|2017-2018 Sezonu
|Artış yüzdesi
|Bilet sayısı
|482 bin 960
|543 bin 426
|12,52
|Bilet tutarı (Lira)
|34.547.072
|36.537.507
|5,76
|Turnike geçiş
|1 milyon 89 bin 782
|1 milyon 437 bin 324
|31,89
- Süper Lig'de Passolig kart sayıları
Süper Lig'de mücadele eden takımların Passolig kartlı taraftar sayıları ise şu şekilde:
|Takım
|Passolig kart sayısı
|Galatasaray
|629 bin 853
|Fenerbahçe
|604 bin 65
|Beşiktaş
|579 bin 128
|Trabzonspor
|189 bin 30
|Atiker Konyaspor
|120 bin 260
|Bursaspor
|116 bin 840
|Antalyaspor
|90 bin 342
|Göztepe
|48 bin 176
|Kayserispor
|48 bin 99
|Evkur Yeni Malatyaspor
|43 bin 789
|Demir Grup Sivasspor
|43 bin 67
|Medipol Başakşehir
|39 bin 143
|Aytemiz Alanyaspor
|28 bin 503
|Osmanlıspor
|23 bin 755
|Kardemir Karabükspor
|23 bin 711
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|19 bin 467
|Gençlerbirliği
|15 bin 802
|Kasımpaşa
|11 bin 720
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:36
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 9
Yorum
hahan talisca yi artik begenmiyorum oyun oynamiyor.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 5
Yorum
beşiktaş beşiktaş niye sosa ya mahkum olsun. bu haberi yapan arkadaşın futbol bilgisi yok heralde. beşiktaş sosayı aldığının 2.5 katı fazlasına sattı
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 17
Yorum
gerçek!!! Fenere gelip yatmak gerçeğini görüyoruz. Geldiğinden beri hiçbir katkısı yok inşallah paralarını bunları düşünerek harcıyodur !!!
Taraftar sayısı yüzde 30 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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