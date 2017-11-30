Kazancı, Türkiye'de 3 milyonu aşkın kişinin Passolig kartı bulunduğunu söyledi.

Uygulamanın başlangıcında ana hedefin 4 milyon Passolig kartına ulaşmak olduğunu belirten Kazancı, beklenenden fazla ilgi olduğuna işaret ederek, "Passolig sayısında müthiş bir artış var. Bir ara 5 milyona mı çıkar diye düşündük ama onu da artık revize etmek gerekiyor. 7 milyondan daha fazla Passolig kart sahibi taraftar olacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

Kazancı, 630 bine yakın Galatasaray, 600 bini aşkın Fenerbahçe ve 580 bine yakın Beşiktaş Passolig kartlı taraftar bulunduğunu, "üç büyükler"in taraftar kartlarının, toplam rakamın yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Passolig sisteminin Nisan 2014'te devreye girdiğini, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de müsabaka başına taraftar sayısının 10 bin 500'den 6 bin 500'e düştüğünü dile getiren Kazancı, bugün gelinen noktada ortalama taraftar sayısının 12 bin seviyesini geçtiğini vurguladı.

Teknolojik adaptasyon süresinin beklenen bir durum olduğuna dikkati çeken Kazancı, Passolig konusunda ilk sene haklı olan eleştirilenin artık tarihe karıştığını ifade etti.

Passo Mobil uygulamasının kullanımının da giderek arttığını aktaran Kazancı, "Bunun yanında bilet transferi konusunu biraz daha geliştirmeye başladık. Artık kulüpler kombinelerini tekrardan satışa açabiliyorlar. Eğer bir taraftar, kombinesi varsa ve maça gidemiyorsa birine transfer etmek yerine kulübe geri veriyor ve kulüp tekrardan bu bileti satışa sunuyor. Bu bilet satıldığında da tekrardan bir gelir elde ediyor. Kulüplerimiz için önemli bir gelir oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Taraftar sayısı yüzde 30 arttı"

Süper Lig'de geride kalan 13 haftadaki taraftar sayısında geçen sezona göre artış olduğunu anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Taraftar sayısında yüzde 30 seviyelerinde artış var, çok ciddi bir artış söz konusu. Şimdi sadece bunu üç büyüklere de bağlamamak lazım, bütün Anadolu takımlarında Kayseri ve Sivas başta olmak üzere çok ciddi anlamda artış var. Bunu tamamen yeni stadyumların açılmasına bağlıyorum. Anadolu'da neredeyse her şehrimizde yeni stadyumlar söz konusu."



- Son 2 sezonun ilk 13 hafta karşılaştırması

Passolig verilerine göre Süper Lig'de son iki sezonun 13 haftalık bölümündeki bilet ve turnike geçiş sayıları şöyle:

2016-2017 Sezonu 2017-2018 Sezonu Artış yüzdesi Bilet sayısı 482 bin 960 543 bin 426 12,52 Bilet tutarı (Lira) 34.547.072 36.537.507 5,76 Turnike geçiş 1 milyon 89 bin 782 1 milyon 437 bin 324 31,89

- Süper Lig'de Passolig kart sayıları

Süper Lig'de mücadele eden takımların Passolig kartlı taraftar sayıları ise şu şekilde: