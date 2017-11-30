Kartal savunuyor Aslan saldırıyor!

Beşiktaş savunmasının sağ ve sol kanadındaki yıldızlar defansif, G.Saray defansındaki oyuncular ise ofansif yönleriyle öne çıkıyor

Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-G.Saray derbisi öncesinde iki takımın savunmasının sağında ve solunda görev yapan oyuncular 'farklı' yönleriyle birbirlerine üstünlük sağlıyorlar. Sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano, 1 gol ve 2 asistle, Kara Kartal'ın milli yıldızı Gökhan Gönül'den daha skorer bir istatistik ortaya koyarken; iki takımın da sol bekinde görev yapan Adriano ve Linnes de 1'er asistle takımlarına gol desteği verdiler. Gökhan Gönül ve Adriano'nun defansif; Mariano ve Linnes'in ise ofansif yönde daha etkili oldukları istatistiklere yansıyor.