Haftanın panaroması

Kanarya, DG Sivas'tan sonra deplasmanda Antalyaspor'u da devirdi. Rakiplerinin kapışacağı hafta öncesini kayıpsız kapattı. Galatasaray, 5-1'lik hezimetinden ardından Alanya karşısında biraz zorlansa da kazandı. Vodafone Park'a 6 puan avantajla gidiyor. Beşiktaş, 2 haftadır ligde gol atamıyor. Y.Malatya'ya takıldılar. Trabzon çok değerli Sivas galibiyetiyle çıkışa geçti

BİTİRİM İKİLİ

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FENERBAHÇE, sarsıntılı günleri çabuk aştı. Sivas galibiyetinin anlam kazanması için gittiği Antalyaspor deplasmanından da 3 puanla dönmesini bildi. Vincent Janssen ile Giuliano arasındaki müthiş uyum sonrası gelen gol birinci sınıftı. Kaptan Volkan Demirel de kalesinde devleşti. Galatasaray, 5-1 yenildiği Başakşehir maçının kötü izlerini silmek için Alanya maçına çıktı. İgor Tudor'un ismi anons edildiğinde ıslıklandı. Tolga'nın sakatlanmasıyla 11'e giren Yasin Öztekin 1 gol, 1 asistle oynadı. Gomis bu haftayı da boş geçmeyerek krallıkta arayı açmaya başladı.



BEŞİKTAŞ'A ÇİN SEDDİ ÇEKTİLER

AVRUPA'DA rakiplerini perişan eden Kartal, Süper Lig'de sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Son 8 haftada 2 kez kazanabildiler. 2 haftadır da gol atamıyorlar. TM Akhisar'dan sonra Yeni Malatyaspor da kapandı. Beşiktaş'ın forvetleri çözümü bulamadı. Gözlerini gelecek hafta evlerindeki G.Saray derbisine çevirdiler. Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde son 4 haftada 3. kez kazanmayı başardılar. Ligin dişli ekiplerinden Sivasspor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk kez dış sahada kazandılar. Burak Yılmaz, sakatlık sonrası 3. golünü kaydederken Dame N'Doye'un da performansı sürekli yükseliyor. Okay da tam bir sigorta.



CAVCAV SEZONUNDA ÜZEN TABLO

LİGDE alt sıraları ilgilendiren Osmanlıspor-Gençlerbirliği maçında Alkaralar bir kez daha kaybetti. 3. haftada gönderilen Ümit Özat'ın dönüşü ilk maçta işe yaramadı. Süper Lig'in rahmetli İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Gençlerbirliği'nin 8 puanla son sırada olması futbolseverleri üzüyor. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi. Teknik direktör Mehmet Özdilek bir türlü son dakikalarda yenilen gollere çare bulamadı. Antalya maçında 85'de yediği golle 1 puanda kalan Konya, Kasımpaşa deplasmanında 90'de kalesinde golü gördü evine puansız döndü.



HAFTANIN ASİSTİ JAHOVİC

Göztepe, TM Akhisar'ı 2-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılıların en golcü futbolcusu Adis Jahovic bencil davranmadı. Müsait durumdaki Halil'i harika gördü. O da tek vuruşla golü yaptı.



HAFTANIN KURTARIŞI MUHAMMET

Timsah'ın kalecileri bu köşeye abone. Harun'un sakatlığında şans bulan Muhammet Şengezer 90+4'te skor 2-1'ken inanılmaz çıkardı. İlhan Depe'nin vuruşunda ayaklarıyla mutlak golü önledi.



HAFTANIN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

SÜPER Lig'de bu hafta hakem hataları geride bıraktığımız döneme göre daha azdı. Göztepe'nin Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada Arda Kardeşler nispeten 'temiz' bir maç çıkardı. Pozisyonlara yakın olan Arda Kardeşler'in oyuncularla diyaloğu da ölçülüydü. Alkışı aldı.



HAFTANIN SÖZÜ SUMUDICA

KAYSERİSPOR'un hocasının açıklamaları yine gündeme damga vurdu: "Bazıları bana kafası kırık diyor ama benim kafam sadece futbol için kırık. Maç sonunda Lucescu soyunma odasına geldi. Bu normal biz aynı köydeniz. O benim futboldaki idolümdür"



HAFTANIN TARTIŞMASI

KAYSERİ evinde Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken Emmanuel Adebayor'un golü tartışmalara neden oldu. Sarı-kırmızılı cephe, Togolu yıldızın meşin yuvarlağı net şekilde koluyla düzelttiğini iddia ettiler. Tepki gösterdiler. Medipol Başakşehirliler ise pozisyonun temiz olduğunu ifade etti.



