F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı

Hürriyet'te yer alan habere göre raporda öne çıkan noktalar şöyle:



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda 323 milyon 473 bin TL olan gelirlerini 2016-17 sezonunda yüzde 61 artırarak, 521 milyon 158 bin TL'ye ulaştı. Siyah beyazlılar böylelikle Türkiye'de bir sezonda en fazla para kazanan kulüp oldu.



Son iki sezonda en çok para kazanan kulüp ise Fenerbahçe. Toplam 913 milyon 372 bin TL gelir elde eden sarı lacivertlileri, 844 milyon 631 bin TL ile Beşiktaş izlerken, Galatasaray 843 milyon 32 bin TL ile üçüncü, Trabzonspor ise 229 milyon 205 bin TL ile dördüncü sırada yer aldı.



Gelir tablosunda Fenerbahçe'nin zirvede yer almasının sebebi, naklen yayından elde ettiği para. 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamlayan sarı lacivertliler, naklen yayın gelirleri dağıtım kriterlerine göre şampiyon Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası gelirleri de dahil 116.6 milyon TL kazandı. Sarı lacivertliler, ligi 3. bitirdiği 2016-17 sezonunda da naklen yayın geliri şampiyonluğunu kimseye bırakmadı (114.3 milyon TL).



G.SARAY'IN GELİRİ %30 AZALDI, TRABZONSPOR REKOR KIRDI

2015-2016 sezonunda toplam gelirleri 495.7 milyon TL olan Galatasaray, 2016-2017 sezonunda yüzde 30'luk bir gelir kaybı yaşayarak 347.2 milyon TL kazandı.

Trabzonspor, 2016-17 sezonunda Avrupa kupalarından kazanç elde edememesine rağmen, toplam gelirlerini yüzde 81 oranında artırarak 147.7 milyon TL elde etti. Bordo mavililer Süper Lig'in tamamında gelirlerini en fazla artıran kulüp oldu.

2015-16 sezonunda Türkiye'nin değişik statlarında oynadığı maçlarda ortalama 16 bin 292 seyirciye oynayan Beşiktaş, 2016-17'de 30 bin 446'ya ulaştı. Siyah beyazlıların iki sezondaki ortalaması 23 bin 369 oldu. Fenerbahçe 20 bin 681 ile ikinci, Galatasaray 18 bin 805 ile üçüncü, Trabzonspor 12 bin 658 ile üçüncü sırada yer aldı.