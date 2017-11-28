Kazancı, Sivas'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Passolig'in başladığı günden beri oldukça büyük eleştirilere maruz kaldığını aktardı. Passolig uygulamasının 2014 yılında sezonun bitimine 5 hafta kala devreye girdiğini anımsatan Kazancı, ilk sene ciddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Passolig'in ilk sene seyirci sayılarını düşürdüğü eleştirisinin o dönem haklı olduğunu vurgulayan Kazancı, "Teknolojik bir adaptasyon dönemi mutlaka olacak. Vatandaşlar nasıl alacağını çok fazla bilmedi, biz o dönemlerde bunu çok iyi izah edemedik. Federasyon o noktada biraz eksik kaldı gibi. Bir takım iletişim eksiklikleri nedeniyle müsabaka başına 10 bin 500 olan seyirci sayısı ilk sezonunda 6 bin 500'e kadar indi. Çok ciddi bir düşüş oldu. O günden bugüne geldiğimizde çok şükür artık bu sıkıntıların ciddi anlamda geride kaldığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Son dönemlerde seyirci sayılarında yeniden bir artış olduğunu vurgulayan Kazancı, bu sezon özellikle Süper Lig'de ortalamanın 12 binin üzerine çıktığına dikkati çekti.

Her ilde yeni stadyumların yapıldığını dile getiren Kazancı, buraların rahat ulaşılabilir ve konforlu olmasının seyirci sayısının artmasına katkı sunduğunu belirtti.

İyi ve yıldız futbolcuların Passolig kart sayısını etkilediğini ifade eden Kazancı, Passolig kartı sayısının artmasının sevindirici olduğunu anlattı. Stadyumlara çok önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Kazancı, "Futbolun bütün paydaşlarının bir şekilde taraftar sayısını artırarak bu yatırımı geri döndürmesi lazım. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da bu işin geri döndürülmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.



860 BİN KİŞİ UYGULAMAYI TELEFONUNA İNDİRDİ

Passolig ve Passo Mobil'e ilginin arttığını belirten Kazancı, "Neredeyse herkesin cebinde akıllı telefon var, şu anda 3 dakikada Passolig'e başvuruyoruz. Eskiden 'Passolig kartım yanımda değilse ben maçlara giremem' gibi taraftarların bir algısı söz konusuydu." şeklinde konuştu.

Kazancı, Passo Mobil uygulamasına değinerek, şunları kaydetti:

"Passo Mobil uygulamasını tasarladık, taraftarlar bu uygulamayı cep telefonlarına indiriyor. Bileti satın aldıktan sonra tek yapılması gereken 'maça gir' butonuna basmak, artık telefonunuz kart yerine geçiyor. Tek yapmanız gereken cüzdanınızdaki kartı göstermek yerine telefonunuzu kartı gösterdiğiniz o ürünün içerisine koymak. Ondan sonra her şey kart gibi çalışıyor. Bu uygulamayı sezon başında başlattık. 36 takımın statlarından sadece 9'unda sistem yok. İnşallah kısa sürede bu bütün statlarda olacak. İlk başta adaptasyon sorunu olur dedik ama yanıldık, 4 ay içerisinde 860 bin kişi bu uygulamayı telefonlarına indirdi. Şu anda Türkiye genelinde maçlara telefonla giriş yüzde 12, bu çok önemli bir oran. Bu Paskart uygulamasını ciddi anlamda aşağıya çekti ve sıralar azaldı. Bu teknolojik yenilikleri yukarıya çekmemiz lazım."

Maçlara telefonla girişin yüzde 12'den yüzde 50 seviyesine çıkmasını beklediklerini de belirten Kazancı, uygulamayı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Kombine kartı olan taraftarların maça gitmemesi durumunda, koltuğunu tek maçlığına kulübe devredebildiğini belirten Kazancı, kulübün buradan elde ettiği gelirin bir kısmını aldığını, diğer kısmını ise para puan olarak taraftarın hesabına yüklediğini ifade etti.

Kazancı, kötü tezahürat konusunda tribünlerdeki taraftara toplu ceza verilmesi yerine yapan kişinin cezalandırılması hususunda Türkiye Futbol Federasyonunun bir çalışma yürüttüğünü, bunun 1-2 ay içerisinde devreye gireceğini söyledi.



"PASSOLİG'DE GELDİĞİMİZ NOKTADAN MUTLUYUZ"

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar da Passolig uygulamasının ilk başlarda sıkıntılı olduğuna dikkati çekerek, "Gelinen noktada çok mutluyuz. Passolig, yayıncı kuruluştan sonra ikinci büyük partnerimiz." dedi.

Kulüp olarak her şeyi yapma imkanlarının bulunmadığını, seyircinin artmasının da kulüpleri açısından verimli olduğunu belirten Sarılar, "Kombine kart satışlarına önem verdik ve bu sezon 9 bin 600 kombine kartı ile locaların tamamını sattık. Yaklaşık 10 yıldır kombine satıyorduk, 3 bini geçemiyorduk. 'Artık bilet satamayız' diye düşünüyorduk ama her hafta 3-4 bin bilet satıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda Demir Grup Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten de hazır bulundu.