Süper Lig'de "kısır" hafta
Süper Lig'de bu sezon ilk kez 13. haftada 20 gol barajının altında kalındı.
Ligin 13. haftası, bu sezonun en düşük gol sayısıyla tamamlandı. Takımların daha önceki haftalarda 24 golün altına düşmediği Süper Lig'de, ilk defa 20 gol barajı geçilemedi.
Bu hafta 9 maçta 18 gol atılırken, Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise gol sesi çıkmadı.
Futbolseverler, bu sezon en çok golü 5. haftada izledi. Söz konusu haftada top 35 kez filelerle buluştu. Ayrıca bu sezon 5 haftada 30 gol barajı aşıldı.
Gol kısırlığının yaşandığı 13. haftada hakemler, penaltı noktasına yönelmezken, kırmızı kartına da başvurmadı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:25
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Yorum
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Yorum
SARI KANARYA BIRAKIN TÜRKİYE KUPASINI , UEFA KUPASINI BÖYLE KUPALAR ANGARYA ,SÜT KUPASI PAF TAKIM OYNASIN İNANIN ONLAR BİLE BU KUPADA OYNAMAK İSTEMEZ
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
gs4ever böyle gsye çomak sokmaya devam edin sonra tudor canınıza okuyuncada yok cok antipatik yok cok sinirli.müstahak size :) haftaya yine fircalar
Süper Lig'de "kısır" hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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