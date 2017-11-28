Ligin 13. haftası, bu sezonun en düşük gol sayısıyla tamamlandı. Takımların daha önceki haftalarda 24 golün altına düşmediği Süper Lig'de, ilk defa 20 gol barajı geçilemedi.

Bu hafta 9 maçta 18 gol atılırken, Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise gol sesi çıkmadı.

Futbolseverler, bu sezon en çok golü 5. haftada izledi. Söz konusu haftada top 35 kez filelerle buluştu. Ayrıca bu sezon 5 haftada 30 gol barajı aşıldı.

Gol kısırlığının yaşandığı 13. haftada hakemler, penaltı noktasına yönelmezken, kırmızı kartına da başvurmadı.