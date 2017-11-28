 Bakan Bak ile Dursun Özbek görüşecek – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Bakan Bak ile görüşecek

    Bakan Bak ile Dursun Özbek görüşecek

    ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı , yarın bir araya gelecek.

    Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamaya göre Bakan Bak ile arasındaki toplantı, yarın saat 10.00'da yapılacak.

    Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeye Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın da katılması bekleniyor.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:35
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