Bakan Bak ile Dursun Özbek görüşecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, yarın bir araya gelecek.
Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamaya göre Bakan Bak ile Dursun Özbek arasındaki toplantı, yarın saat 10.00'da yapılacak.
Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeye Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın da katılması bekleniyor.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:35
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
seser gelemem çünkü, 10 defa kovuldum
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Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Toplam 3
Yorum
SARI KANARYA BIRAKIN TÜRKİYE KUPASINI , UEFA KUPASINI BÖYLE KUPALAR ANGARYA ,SÜT KUPASI PAF TAKIM OYNASIN İNANIN ONLAR BİLE BU KUPADA OYNAMAK İSTEMEZ
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
gs4ever böyle gsye çomak sokmaya devam edin sonra tudor canınıza okuyuncada yok cok antipatik yok cok sinirli.müstahak size :) haftaya yine fircalar
Bakan Bak ile Dursun Özbek görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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