Galibiyet golü 90'da geldi!

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 12. dakikada Eduok'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa 49. dakikada Mensah ile 2. gole yaklaştı ancak Serkan Kırıntılı kalesini gole kapattı. Bu pozisyondan 3 dakikada sonra ev sahibi ekip bu kez Etoundi ile ceza sahsınında etkili oldu ancak Kamerunlu golcünün vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

56. dakikada Atiker Konyaspor Amir Hadziahmetovic ile Kasımpaşa karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Kenneth Omeruo Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golü kaydetti.