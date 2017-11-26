Galibiyet golü 90'da geldi!
Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti ve mücadele 2-1'lik Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 12. dakikada Eduok'un attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa 49. dakikada Mensah ile 2. gole yaklaştı ancak Serkan Kırıntılı kalesini gole kapattı. Bu pozisyondan 3 dakikada sonra ev sahibi ekip bu kez Etoundi ile ceza sahsınında etkili oldu ancak Kamerunlu golcünün vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
56. dakikada Atiker Konyaspor Amir Hadziahmetovic ile Kasımpaşa karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Kenneth Omeruo Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golü kaydetti.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:43
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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