Bursaspor'dan Karabük'e geçit yok
Süper Lig 13. hafta maçında Bursaspor sahasında ağırladığı Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmanın 12. dakikasında Aziz Behich'le öne geçen Bursaspor, Barış Başdaş'ın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı, 81. dakikada Mustapha Yatabare'nin kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi: 2-1.
Bu sonucun ardından Bursaspor 21 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken 17. sırada yer alan Karabükspor 8 puanda kaldı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:05
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Toplam 6
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GS'li Linnes gibi adam varken oynatırsan haksızlık edersen olcagı bu. linnes ileri geri çalışıyo genç ve çok beğeniyoruz oynatsana adamı !
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