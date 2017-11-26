Sarı-lacivertli futbolcu bu maçı kayıpsız geçmek istediklerini vurguladı. Alper Potuk'un açıklamaları şöyle:

"Sahada gereğini yapacağız"

Bizim açımızdan çok önemli bir maç. Çok iyi hazırlandık. Kazasız atlatmak istiyoruz. Haftaya da bir derbi var, bizim için de Kasımpaşa maçı var. Çok kötü denilen Fenerbahçe'yi kazandığımız takdirde nerelerde olacağını herkes görecek. Bunun için çok önemli. Herkes bunun farkında. Gereğini sahada yapacağız.