 Alper Potuk iddialı konuştu – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    iddialı konuştu

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a> iddialı konuştu

    Fenerbahçe’nin orta saha oyuncularından , Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

    Sarı-lacivertli futbolcu bu maçı kayıpsız geçmek istediklerini vurguladı. 'un açıklamaları şöyle:

    "Sahada gereğini yapacağız"

    Bizim açımızdan çok önemli bir maç. Çok iyi hazırlandık. Kazasız atlatmak istiyoruz. Haftaya da bir derbi var, bizim için de Kasımpaşa maçı var. Çok kötü denilen Fenerbahçe'yi kazandığımız takdirde nerelerde olacağını herkes görecek. Bunun için çok önemli. Herkes bunun farkında. Gereğini sahada yapacağız.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
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