Alper Potuk iddialı konuştu
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncularından Alper Potuk, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.
Sarı-lacivertli futbolcu bu maçı kayıpsız geçmek istediklerini vurguladı. Alper Potuk'un açıklamaları şöyle:
"Sahada gereğini yapacağız"
Bizim açımızdan çok önemli bir maç. Çok iyi hazırlandık. Kazasız atlatmak istiyoruz. Haftaya da bir derbi var, bizim için de Kasımpaşa maçı var. Çok kötü denilen Fenerbahçe'yi kazandığımız takdirde nerelerde olacağını herkes görecek. Bunun için çok önemli. Herkes bunun farkında. Gereğini sahada yapacağız.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:57
-
G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
-
Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
-
''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Alper Potuk iddialı konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.