Teknik adam değişikliği yaramıyor
Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 7 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Bu alanda istikrarı yakalayamayan ve başarıdan uzak kalan takımların hepsi ligde ilk 10 sıranın altında yer alıyor.
İLK 10'UN ALTINDA KALDILAR
Belirli bir maddi bütçeye sahip ve orta halli denebilecek takımların hedefi genelde ilk 10'un içinde yer almak oluyor. Başarı kıstası olarak belirlenen bu sıranın altında kalan ekipler de düşme potasına girmemek için yerlerini koruma çabası içinde olur. Teknik direktör değişikliğine giden söz konusu 7 takımın en büyük ortak özelliği de ilk 10 sıranın altında yer almaları. 11 ve 18. sıralar arasına baktığımızda antrenör değişikliği yaşamayan tek takım Kasımpaşa olarak dikkat çekiyor. 4 büyükler olarak adlandırılan ekiplerden Trabzonspor ise 11. sırada bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Karadeniz ekibi sezona Ersun Yanal ile başlanmış, daha sonra takımın başına Rıza Çalımbay getirilmişti. Ligde en fazla teknik adam değişikliği yaşayan Gençlerbirliği ise efsane başkanları İlhan Cavcav'ın adının verildiği ligde son sırada bulunuyor.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:44
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Çeyrek final oynarız
Toplam 12
Yorum
aziz yıldırım en büyük basarılar porto aboubakar brahimi telles fenerbahce taraftarı arkanda her zaman unutma bunu
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Arda-Asamoah’a beğeni!
Toplam 8
Yorum
kaya özellikle arda bu takıma şart takım ilerde top tutamıyor sağlam defansı olan rakipler raket gibi savuşturuyor topu.
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Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 6
Yorum
fb37 hızı iyi olan adam geçen bir isim ancak rvp gibi müzmin sakat ise aynı onun gibi boş boş bekler,
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