 Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş! Tam 7 gol – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş! Tam 7 gol

    Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş! Tam 7 gol

    Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Osmanlıspor'u, 90+3. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 4-3 mağlup etti.

    Bu sezon Akyazı'da 7 golle biten 2 maçtan mağlup ayrılan Trabzonspor, şanssızlığını Osmanlıspor karşısında kırdı.

    Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor karşısında Musa Çağıran (7') ve Joao Pereira'nın kendi kalesine (28') attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşen Trabzonspor, Dame N'Doye (39') ve Burak Yılmaz'ın (41') golleriyle soyunma odasına 2-2 eşitlikle girdi.

    Pereira'dan kendi kalesine 2 gol
    Trabzonspor'un Portekizli savunmacısı Joao Pereira 57'de maçta ikinci kez kendi ağlarını havalandırdı. Bu talihsiz golle rakibi karşısında bir kez daha yenik duruma düşen bordo-mavililer pes etmedi. Bu dakikadan sonra arka arkaya goller Trabzonspor'dan geldi. Yusuf Yazıcı 70'te durumu 3-3'e getirdi.

    90+3'te Burak Yılmaz son söyledi ve penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından puanını 16'ya çıkaran bordo-mavililer Süper Lig'de 11. sırada yer aldı. Osmanlıspor ise 12. haftayı 8 puanla 17. sırada kapadı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:55
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