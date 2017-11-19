Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş! Tam 7 gol

Bu sezon Akyazı'da 7 golle biten 2 maçtan mağlup ayrılan Trabzonspor, şanssızlığını Osmanlıspor karşısında kırdı.

Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor karşısında Musa Çağıran (7') ve Joao Pereira'nın kendi kalesine (28') attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşen Trabzonspor, Dame N'Doye (39') ve Burak Yılmaz'ın (41') golleriyle soyunma odasına 2-2 eşitlikle girdi.

Pereira'dan kendi kalesine 2 gol

Trabzonspor'un Portekizli savunmacısı Joao Pereira 57'de maçta ikinci kez kendi ağlarını havalandırdı. Bu talihsiz golle rakibi karşısında bir kez daha yenik duruma düşen bordo-mavililer pes etmedi. Bu dakikadan sonra arka arkaya goller Trabzonspor'dan geldi. Yusuf Yazıcı 70'te durumu 3-3'e getirdi.

90+3'te Burak Yılmaz son söyledi ve penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından puanını 16'ya çıkaran bordo-mavililer Süper Lig'de 11. sırada yer aldı. Osmanlıspor ise 12. haftayı 8 puanla 17. sırada kapadı.



