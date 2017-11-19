Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş! Tam 7 gol
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Osmanlıspor'u, 90+3. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 4-3 mağlup etti.
Bu sezon Akyazı'da 7 golle biten 2 maçtan mağlup ayrılan Trabzonspor, şanssızlığını Osmanlıspor karşısında kırdı.
Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor karşısında Musa Çağıran (7') ve Joao Pereira'nın kendi kalesine (28') attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşen Trabzonspor, Dame N'Doye (39') ve Burak Yılmaz'ın (41') golleriyle soyunma odasına 2-2 eşitlikle girdi.
Pereira'dan kendi kalesine 2 gol
Trabzonspor'un Portekizli savunmacısı Joao Pereira 57'de maçta ikinci kez kendi ağlarını havalandırdı. Bu talihsiz golle rakibi karşısında bir kez daha yenik duruma düşen bordo-mavililer pes etmedi. Bu dakikadan sonra arka arkaya goller Trabzonspor'dan geldi. Yusuf Yazıcı 70'te durumu 3-3'e getirdi.
90+3'te Burak Yılmaz son söyledi ve penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından puanını 16'ya çıkaran bordo-mavililer Süper Lig'de 11. sırada yer aldı. Osmanlıspor ise 12. haftayı 8 puanla 17. sırada kapadı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:55
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş! Tam 7 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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