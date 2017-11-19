Fenerbahçe'den 8 puanlık zafer!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada sarı lacivertliler 3 puanı 4 golle aldı.

Nabil Dirar'ın gol perdesini açtığı gecede Roberto Soldado hat-trick gecenin yıldızı oldu.

47. dakikada Sivasspor'un tek golünü atan Thievy Bifouma, 64. dakikada hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 20'ye çıkardı ve 4. sıraya yerleşti. Demir Grup Sivasspor ise 19 puanla 5. sırada yer aldı.







MAÇTAN NOTLAR

- Sistem değişti

Aykut Kocaman, Sivas temsilcisi karşısındaki son 3 haftada sahaya sürdüğü dizilişi değiştirdi.

Beraberlikle sonuçlanan son 3 maça 4-3-3 sistemiyle çıkan Kocaman, Demir Grup Sivasspor karşısında takımının orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.

Son 3 maçta Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar'la orta sahanın ortasını oluşturan Kocaman, Giuliano'yu ise sağ kanatta oynatıyordu. Sivas ekibi karşısında Mehmet Topal-De Souza ön liberosuna dönen Kocaman, Dirar'ı asıl mevkisi olan sağ kanada çekti. Giuliano ise forvet arkası pozisyonunda mücadele etti.

- Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı.

Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Valbuena ile Isla, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bu iki futbolcunun yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie de Sivas temsilcisi karşısında forma giyemedi.

Bu sezon Fenerbahçe'nin bütün Süper Lig maçlarında 11'de oynayan Valbuena ve Isla, ilk kez takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Başkent deplasmanında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Alper Potuk ve Neto da kadroda yer almayan isimler arasında bulundu.

Teknik direktör Kocaman, Brezilyalı santrfor Jose Fernandao'yu ise maç kadrosuna dahil etmedi.

- Taraftarın ilgisi az

Fenerbahçe taraftarı son haftalarda alınan kötü sonuçlara tepkisini, Kadıköy'de tribünleri doldurmayarak verdi.

Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin sarı-laciverti taraftar yer aldı. Demir Grup Sivasspor taraftarı ise kendileri için ayrılan deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.

- Aybaba'dan değişiklik yok

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın kadrosunu koruyarak takımını sahaya sürdü.

- Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu

Karşılaşmadan önce, vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında taraftarlar alkışlarla ve "Naim ölmedi kalbimizde yaşıyor." tezahüratıyla efsane sporcuyu andı.