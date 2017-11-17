Galatasaray ile Başakşehir 19. randevuda
Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.
Geçen sezonki maçları Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda 2-1, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da 4-0 kazandı.
Öte yandan iki takım geçen sezon Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.
- Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar
İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 9 lig maçından 5'ini sarı-kırmızılılar, 4'ünü turuncu-lacivertliler kazandı.
Beşi Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 14, konuk Galatasaray 11 gol attı.
- Galatasaray, son 6 maçta bir kez kazandı
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 6 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 3, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.
- MaçlarGalatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2007-2008:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3
2008-2009:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2009-2010:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2010-2011:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1
2011-2012:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1
2012-2013:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2014-2015:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2
2015-2016:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3
2016-2017:
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:36
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 10
Yorum
hagi10 nargile içersiniz top oynamazsınız, iş paraya gelincede rızkımız dersiniz almayalım mı olur.
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Fener Mesut için aportta
Toplam 2
Yorum
teoman altunok mesut özil sıradışı, alex gibi zekasını fazlasıyla kullanan bir oyuncu inanmıyorum ama fb ye gelirse fb ye 2.3 basamak seviye atlatır...
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 3
Yorum
hıdır 100 yılda gelebilecek bir bela asıl bizi buldu yani seni.
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