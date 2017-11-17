Galatasaray ile Başakşehir 19. randevuda

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 18 maçtan 9'unu Galatasaray, 5'ini Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 26 golle cevap verdi.Geçen sezonki maçları Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda 2-1, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da 4-0 kazandı.Öte yandan iki takım geçen sezon Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 9 lig maçından 5'ini sarı-kırmızılılar, 4'ünü turuncu-lacivertliler kazandı.Beşi Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 14, konuk Galatasaray 11 gol attı.

- Galatasaray, son 6 maçta bir kez kazandı

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 6 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 3, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

- Maçlar

Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:2007-2008:Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-32008-2009:Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-12009-2010:Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-12010-2011:Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-12011-2012:İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-12012-2013:İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-02014-2015:Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-22015-2016:Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-32016-2017:Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0