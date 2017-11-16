 Haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Haftanın hakemleri belli oldu

    Haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar

    18 Kasım Cumartesi:
    14.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

    16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

    19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

    19 Kasım Pazar:
    14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

    14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Fırat Aydınus

    16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

    19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    20 Kasım Pazartesi:
    20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:59
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