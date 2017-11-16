Haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar
18 Kasım Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık
19 Kasım Pazar:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Fırat Aydınus
16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Kasım Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:59
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 30
Yorum
karakartal7171 hakikaten ismin gibi ALIK'sın. 1. oğuzhan 3,5'e fenere gelmez 2. beşiktaşta kaliteli topçu çoook! rahat ol. üstün açık uyuma kanarya
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2.5 saatlik idman bayılttı
Toplam 4
Yorum
SENKOP BOŞUNA BAYILIP AYILMAYIN. CÜNEYT ÇAKIR LİGİN KADERİYLE OYNAYARAK SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞTİR 1 MAÇTAKİ 1 POZİSYON KIRILMA NOKTASIDIR
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı
Toplam 2
Yorum
furkan acar fenerbahçe yine yenilecek :D
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