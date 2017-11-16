Fener'den Oğuzhan bombası!
Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun menajeriyle Ocak’ta görüşme kararı aldı. Yönetim çok yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
KANARYA'NIN KOZU PARA OLACAK
F.Bahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menajeriyle Ocak ayında temasa geçecek. Sarı-Lacivertliler'in çok yüksek bir teklif yaparak Oğuzhan'ın aklını çelmek istediği ifade ediliyor.
MÜTHİŞ İDDİA: 3.5 MİLYON EURO
Busezon Beşiktaş'ta 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Oğuzhan'a Fenerbahçe'nin 3.5 milyon Euro teklif edeceği konuşuluyor. Böyle bir durumda yıldız futbolcunun vereceği yanıt da büyük bir merakla bekleniyor.
BEŞİKTAŞ DA TEKLİF YAPTI AMA...
Beşiktaş yönetimi de Oğuzhan'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunuyor. Fakat İngiliz kulübü Arsenal'in yüzde 30'luk paya sahip olması nedeniyle şu ana kadar görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı.
Takvim
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:27
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İlk tercihi Deniz’di
Toplam 1
Yorum
DOGRUCU Deniz ve Emre, Belhanda dan 1 gomlek ustun oyuncular ve ayrica bu iki oyuncu da genc (yani gelecek vaadeden oyuncular)...
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Beşiktaş'tan Sagna bombası
Toplam 1
Yorum
Argon Var mı daha 35 lik? Veteran takımı olacağız böyle giderse.!!
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İspanyollardan Arda'ya ağır eleştiriler
Toplam 20
Yorum
Atilla Tamamen siyasi ardanın ispanyada forma şansı bulamamasının sebebi eğer ab ile ilişkiler yolunda gitseydi arda çok farklı bir konumda olurdu
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