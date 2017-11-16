Fener'den Oğuzhan bombası!

Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun menajeriyle Ocak’ta görüşme kararı aldı. Yönetim çok yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda hem saha içinde hem de transferde ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe gündeme bomba gibi düşecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın kaptanı ve Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden Oğuzhan Özyakup'un transferi için harekete geçti. Çalışmalara çok gizli bir şekilde start verildi.



KANARYA'NIN KOZU PARA OLACAK

F.Bahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menajeriyle Ocak ayında temasa geçecek. Sarı-Lacivertliler'in çok yüksek bir teklif yaparak Oğuzhan'ın aklını çelmek istediği ifade ediliyor.



MÜTHİŞ İDDİA: 3.5 MİLYON EURO

Busezon Beşiktaş'ta 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Oğuzhan'a Fenerbahçe'nin 3.5 milyon Euro teklif edeceği konuşuluyor. Böyle bir durumda yıldız futbolcunun vereceği yanıt da büyük bir merakla bekleniyor.



BEŞİKTAŞ DA TEKLİF YAPTI AMA...

Beşiktaş yönetimi de Oğuzhan'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunuyor. Fakat İngiliz kulübü Arsenal'in yüzde 30'luk paya sahip olması nedeniyle şu ana kadar görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı.



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