Murat Ilgaz, VAR seminerine katılacak

TFF'den yapılan açıklamada, IFAB'ın İsviçre'nin Zürih kentinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek VAR seminerine Murat Ilgaz'ın da davet edildiği belirtildi. Seminerde, VAR projesinin uygulanması, hakemlerin eğitimi, teknoloji sağlayıcısı, teknolojinin kurulumu, kamera perspektifleri gibi konularda eğitimler verileceği kaydedildi.