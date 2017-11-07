Murat Ilgaz, VAR seminerine katılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimden Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerine katılacak.
TFF'den yapılan açıklamada, IFAB'ın İsviçre'nin Zürih kentinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek VAR seminerine Murat Ilgaz'ın da davet edildiği belirtildi. Seminerde, VAR projesinin uygulanması, hakemlerin eğitimi, teknoloji sağlayıcısı, teknolojinin kurulumu, kamera perspektifleri gibi konularda eğitimler verileceği kaydedildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:54
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Parlayamayan Elmas!
Toplam 3
Yorum
fbli bu çocukda iş var . Fakat oyun tarzı Dirk Kuyt gibi.Bence ilerde iyi bir oyuncu olabilir .
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 61
Yorum
Aklimizla oynamayin Hasan ali, ismail koybasi, sener, mehmet topal kadro disi kalmali. Ozan, alper, neudstader, dirar uyarilmali, Ekici iyilesmeden oynamamali
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Dursun Özbek'ten yabancı sınırı sözleri
Toplam 2
Yorum
AYNEN katılıyorum kardeşim yarı fiyatına alınan yabancılar gol kralı olma yolunda yerliler oram ağrıyor buram ağrıyor. para almaya gelince iyiler.
Murat Ilgaz, VAR seminerine katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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