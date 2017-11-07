 Murat Ilgaz, VAR seminerine katılacak – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Murat Ilgaz, seminerine katılacak

    Murat Ilgaz, VAR seminerine katılacak

    Türkiye Futbol Federasyonu () Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimden Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından düzenlenecek Video Yardımcı Hakem () seminerine katılacak.

    'den yapılan açıklamada, IFAB'ın İsviçre'nin Zürih kentinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek seminerine Murat Ilgaz'ın da davet edildiği belirtildi. Seminerde, VAR projesinin uygulanması, hakemlerin eğitimi, teknoloji sağlayıcısı, teknolojinin kurulumu, kamera perspektifleri gibi konularda eğitimler verileceği kaydedildi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:54
    Etiketler:
    TFF, VAR
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