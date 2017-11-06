Ligde usta-çırak haftası
Süper Lig'de bu hafta usta ile çıraklar karşı karşıya geldi. Beşiktaş - Göztepe ve E. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçlarında geçmişte birlikte ter döken teknik adamlar, bu defa birbirlerine rakip oldu.
Usta ile çırak mücadelesinin yaşandığı diğer maç ise E. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesi oldu. 2014'ten bu yana Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, ligde 7 hafta geride kalmışken gelecek hedefleri doğrultusunda Malatya ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin 11. haftasında da Avcı ve Bulut, iki ayrı camianın teknik direktörü olarak 3 puan için ter döktü. Bu zorlu müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla İstanbul temsilcisi oldu. Erol Bulut'un takımı 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucu 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Medipol Başakşehir de 7 galibiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 23 puan aldı ve 11. haftayı 2. sırada geride bıraktı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:47
-
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 17
Yorum
gs - fb derbide bizi yaktığı gibi konyayıda yakmış Cüneyt Çakma
-
Göz değmesin!
Toplam 5
Yorum
arsen l. Ligi bırakmadı ne demek?.Ligde ondan başka Avrupa çapında takım varmı?BJK uzak ara yapar.2.lik GS B.şehir FB Alanya Akhisar Trabzon arasında
-
Ne zaman gülecek yüzüm!
Toplam 11
Yorum
Mr. Black BJK BJK gitti son sırada Gençlere yenildi. Camianın sesi çıkmadı. Bir inanç bir kenetlenme var. Akabinde destek. Aziz'le çok zor.Ali Koç gelmeli
Ligde usta-çırak haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.