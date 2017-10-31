Valbuena ve Muslera da PFDK'ya gidiyor

Geçen hafta oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Hakem Mete Kalkavan'a yönelik küfürlerinin ardından TFF'nin sözlü eylemlerle değiştirdiği talimat Galatasaray file bekçisi Muslera ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Valbuena'yı ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.



Düne kadar talimatta olmadığı için benzer eylemler konusunda disiplin işlemi yapamayan ancak geçen hafta deliller maddesine, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde resmi yayıncı kuruluş görüntüleri izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilir" ilavesini yapılmasının ardından Galatasaray kalecisi Muslera'nın Trabzonspor maçında, Fenerbahçeli Valbuena'nın da Kayserispor maçında rakip takım teknik direktörüne karşı küfür şeklinde algılanan sözleri TFF'nin radarına takıldı.



TFF Hukuk Müşavirliği'nin her iki oyuncuyla ilgili farklı kamera açılarından görüntüleri yayıncı kuruluştan istedi.



İÇTİHATİ PFDK BELİRLEYECEK



Talimatta yaptığı değişiklikle bundan böyle Valbuena ve Muslera gibi gündeme gelen vakaları PFDK'ya gönderme kararı alan federasyon, bu maddenin uygulanması konusunda da PFDK'nın içtihatine göre hareket edecek.



TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli Valbuena ve Galatasaraylı Muslera'nın kameralara yansıyan sözlerinden dolayı her iki futbolcuyu da bu akşam saatlerinde "sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı" PFDK'ye sevk edecek.



PFDK'ya sevklerin ardından TFF de Valbuena ve Muslera ile ilgili savunma isteyecek PFDK da perşembe günü yapacağı toplantıda hem talimat değişikliği ile ilgili (sözde eylemler konusunda) içtihatını belirleyecek hem de dudak okuma yöntemiyle ceza verilip verilemeyeceği kararını perşembe günkü toplantıda verecek



CANER ERKİN NEDEN CEZA ALMIŞTI?



Caner'in küfürlü sözleri," talimatta dudak okumayla ceza yok" denmesiyle cezasız kalmıştı ancak rahatlıkla algılanan bu küfürler, kamuoyunda büyük tepki toplayınca TFF talimatlarında değişiklik yaparak dudak okumayla da ceza verilmesinin yolunu açtı ancak bu değişiklik Caner dosyasının görülmesinden sonra olduğu için Milli futbolcu, bu sözlerinden dolayı değil hakeme yönelik hareketinden dolayı cezalandırılmıştı.



BİR BENZERİ "ERTELEME"DE YAŞANDI!



Geçmişte "erteleme maddesi" ile ilgili Fahri Gültekin başkanlığındaki disiplin kurulu, "erteleme, disiplin kurulunun gündeminde olamaz" diyerek hiçbir erteleme kararının talebini kabul etmeyerek bu yönde bir içtihat belirlemişti ve PFDK'nın erteleme olayını üzerinden atmasının ardından "erteleme taleplerine" sadece Tahkim bakmıştı.