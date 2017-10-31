Süper Lig'de 'hırçın' sezon

Ankara ekibi Gençlerbirliği 4 kırmızı kartla Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş'ı takip etti. Galatasaray da 3 kırmızı kartla ligin agresif takımları arasında yer aldı. Şu ana kadar hiçbir futbolcusu oyundan atılmayan Göztepe ve Medipol Başakşehir ise sezonun en centilmen takımları oldular.

2'nci ve 5'inci haftada tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamlarken, 5 kırmızı kartlı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynandığı 7'nci Hafta, 7 kırmızı kartla bu sezonun en agresif haftası oldu.



Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk 10 haftada kırmızı kart gören oyuncular ve takımları şu şekilde:

1'İNCİ HAFTA: 2 KIRMIZI

Tonia Tisdell (Osmanlıspor)

Tiago Lopez (Kayserispor)



2'NCİ HAFTA: KIRMIZI YOK



3'ÜNCÜ HAFTA: 6 KIRMIZI

Silvester Varela (Kayserispor)

Tugay Kaçar (Osmanlıspor)

Ali Turan (Konyaspor)

Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Tokelo Rantie, Murat Duruer (Gençlerbirliği)



4'ÜNCÜ HAFTA: 1 KIRMIZI

Dusko Tosiç (Beşiktaş)



5'İNCİ HAFTA: KIRMIZI YOK



6'NCI HAFTA: 7 KIRMIZI

Luis Neto, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Carl Medjani (Sivaspor)

Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)



7'NCİ HAFTA: 5 KIRMIZI

Alper Potuk, Martin Skrtel (Fenerbahçe)

Delvin N'Dinga (Sivasspor)

Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)

Geogias Tzavelles (Alanyaspor)



8'İNCİ HAFTA: 4 KIRMIZI

Ryan Babel (Beşiktaş)

Paul Papp (Karabükspor)

Sandro (Antalyaspor)

Ekoko (Bursaspor)



9'UNCU HAFTA: 5 KIRMIZI

Jhon Murillo (Kasımpaşa)

Aleksandar Skeciç (Gençlerbirliği)

Jose Sosa, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Younes Belhanda (Galatasaray)



10'UNCU HAFTA: 5 KIRMIZI

Zeki Yavru (Gençlerbirliği)

Sandro (Antalyaspor)

Olcay Şahan (Trabzonspor)

Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (Galatasaray)