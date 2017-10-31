 Süper Lig'de 'hırçın' sezon – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Süper Lig'de 'hırçın' sezon

    Süper Lig'de 'hırçın' sezon

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, ilk 10 hafta itibariyle son yılların en hırçın sezonu olarak kayıtlara geçti. İlk 10 haftada hakemler toplam 35 kez oyunculara kırmızı kart gösterirken, en hırçın takım, 5 kırmızı kart gören oldu.

    Ankara ekibi Gençlerbirliği 4 kırmızı kartla ile birlikte 'ı takip etti. da 3 kırmızı kartla ligin agresif takımları arasında yer aldı. Şu ana kadar hiçbir futbolcusu oyundan atılmayan Göztepe ve Medipol Başakşehir ise sezonun en centilmen takımları oldular.
    2'nci ve 5'inci haftada tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamlarken, 5 kırmızı kartlı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynandığı 7'nci Hafta, 7 kırmızı kartla bu sezonun en agresif haftası oldu.

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk 10 haftada kırmızı kart gören oyuncular ve takımları şu şekilde:
    1'İNCİ HAFTA: 2 KIRMIZI
    Tonia Tisdell (Osmanlıspor)
    Tiago Lopez (Kayserispor)

    2'NCİ HAFTA: KIRMIZI YOK

    3'ÜNCÜ HAFTA: 6 KIRMIZI
    Silvester Varela (Kayserispor)
    Tugay Kaçar (Osmanlıspor)
    Ali Turan (Konyaspor)
    Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
    Tokelo Rantie, Murat Duruer (Gençlerbirliği)

    4'ÜNCÜ HAFTA: 1 KIRMIZI
    Dusko Tosiç (Beşiktaş)

    5'İNCİ HAFTA: KIRMIZI YOK

    6'NCI HAFTA: 7 KIRMIZI
    Luis Neto, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
    Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
    Carl Medjani (Sivaspor)
    Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)

    7'NCİ HAFTA: 5 KIRMIZI
    Alper Potuk, Martin Skrtel (Fenerbahçe)
    Delvin N'Dinga (Sivasspor)
    Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)
    Geogias Tzavelles (Alanyaspor)

    8'İNCİ HAFTA: 4 KIRMIZI
    Ryan Babel (Beşiktaş)
    Paul Papp (Karabükspor)
    Sandro (Antalyaspor)
    Ekoko (Bursaspor)

    9'UNCU HAFTA: 5 KIRMIZI
    Jhon Murillo (Kasımpaşa)
    Aleksandar Skeciç (Gençlerbirliği)
    Jose Sosa, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
    Younes Belhanda (Galatasaray)

    10'UNCU HAFTA: 5 KIRMIZI
    Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
    Sandro (Antalyaspor)
    Olcay Şahan (Trabzonspor)
    Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (Galatasaray)

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
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