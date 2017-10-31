Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber

TFF, disiplin kurulu sevklerini resmen açıkladı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Olcay Şahan, Badou Ndiaye ve Feghouli, PFDK'ya sevk edilirken, Muslera, Emre Belözoğlu ve Valbuena ise PFDK’ya sevk edilmedi
Trabzonspor maçında Fernando Muslera, Akhisar Belediyespor maçında Emre Belözoğlu, Kayserispor mücadelesinde ise Mathieu Valbuena'nın küfür ettiği öne sürülmüştü. Toplanan TFF Hukuk Müşavirliği üç futbolcunun da sevkine gerek görmedi.
Yayıncı kuruluştan gelen görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Caner Erkin'in Mete Kalkavan'a hakaretlerindeki gibi Valbuena ve Muslera'nın görüntülerinde hedef kişinin görüntülerden belli olmamasından dolayı sevk işlemini askıya aldı.
NDİAYE, FEGHOULİ VE OLCAY ŞAHAN PFDK'DA!
Trabzonspor - Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Olcay Şahan "kural dışı hareket" nedeniyle, Sofiane Feghouli "kural dışı hareket" nedeniyle, Ndiaye ise "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. PFDK sevkleri şu şekilde:
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OLCAY ŞAHAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:35
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Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek!
Toplam 8
Yorum
FB BENCE AZİZ DURSUN DİĞERLERİ GELSE DAHA KÖTÜ OLUR
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Valbuena ve Muslera da PFDK'ya gidiyor
Toplam 9
Yorum
BJK HAKEME EL KOL HAREKETİNDEN 6 MAÇ CEZA ALIYORSAN KÜFÜRDEN 15 MAÇ CEZA ALMAN LAZIM.TFF NE YAPTIĞINI BİLİYOMU Kİ ACABA.HADİ VER MUSLERAYLA VALB
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Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol
Toplam 19
Yorum
Hamıt hakem fair-playle degil cöbündei kartla oyunu durdurmalıydı orda faul var ozanda bunu çok iyi biliyor en azından atdıgı gole sevınmemelıydi
Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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