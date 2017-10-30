Trabzon'dan G.Saray'a olay şarkı!
Trabzonspor, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından stat hoparlöründen 'Mor Menekşe' şarkısını çaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyet kutlaması sırasında statta Mor Menekşe şarıkısı çalındı.
2009-2010 sezonunda Fenerbahçe de mor forma nedeniyle çok konuşulan Galatasaray'ı Kadıköy'de yendikleri maçta yine 'Mor Menekşe' şarkısı çalınmıştı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:32
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Trabzonspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 12
Yorum
ARS61 e üzüldüm TS maçı aldı gs lileristifa seslerini yükseltti.Bu sene şampiyonuz demeye devam ediyorlar.
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Tarih Yazıcı
Toplam 4
Yorum
maho BEN daha evelde yazmıştım Trabzon sporu Ersun denen adam öldürdü trabzonda sıfır mücadele var yaşa rıza
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Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Toplam 9
Yorum
bu pozisyon sarı rakip futbolcu ayağını sıyırmıyor bile. tehlikeli hareketten sarı gelseydi kırmızı olurdu.
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