Trabzon'dan G.Saray'a olay şarkı!

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyet kutlaması sırasında statta Mor Menekşe şarıkısı çalındı.

2009-2010 sezonunda Fenerbahçe de mor forma nedeniyle çok konuşulan Galatasaray'ı Kadıköy'de yendikleri maçta yine 'Mor Menekşe' şarkısı çalınmıştı.