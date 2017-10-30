 Trabzon'dan G.Saray'a olay şarkı! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Trabzon'dan G.Saray'a olay şarkı!

    Trabzon'dan G.Saray'a olay şarkı!

    Trabzonspor, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından stat hoparlöründen 'Mor Menekşe' şarkısını çaldı.

    Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyet kutlaması sırasında statta Mor Menekşe şarıkısı çalındı.

    2009-2010 sezonunda Fenerbahçe de mor forma nedeniyle çok konuşulan Galatasaray'ı Kadıköy'de yendikleri maçta yine 'Mor Menekşe' şarkısı çalınmıştı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:32
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