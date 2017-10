Kral çıplak!

Rıza Çalımbay ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor, 6-0'lık Ziraat Türkiye Kupası galibiyetinin ardından Galatasaray'ı da devirdi ve taraftarlarına umut verdi. Tudor ise dün gece kararlarıyla sınıfta kaldı. Trabzonspor'un harika oyununa cevap veremeyen sarı-kırmızılılarda taraftarların Tudor önderliğinde gelebilecek şampiyonluğa olan inançları dün geceki kötü oyunun ardından sarsıldı.

Galatasaray dün geceki maça Belhanda'dan yoksun çıktı. Milli maçta iyi sinyaller veren Selçuk İnan 11'de kendine yer buldu. Latovlevici'yi kulübeye çeken Tudor, Linnes'i sol bekte oynattı. Çok etkisiz bir maç çıkaran Linnes tek bir orta girişiminde bile bulunamadı ve bu alanda Latovlevici'yi arattı. Sol açık olarak görev yapan Tolga da orta açısından kötüydü. İki isabetsiz orta yapan Tolga Ciğerci takımına kanat hücumlarında katkı sağlayamadı.

Selçuk İnan da çok kötü bir maç çıkaran isimlerin başındaydı ve maçın yüksek temposuna ayak uyduramadı. 7 ikili mücadele kaybeden Selçuk, orta sahada o beklenen verimi sağlayamadı. Hücumda da istenilen topları ileri uç oyuncularıyla buluşturmayı başaramadı.

Galatasaray, maçın il düdüğünden itibaren Trabzonspor'un hızını kesmeye çalıştı. Sarı-kırmızılılar oynamaya çalışmaktan çok Fırtına'yı durdurmaya çalıştı. Trabzonspor'un orta sahada Onazi, Okay ve Yusuf ile yaptığı inanılmaz pres sarı-kırmızılı takımın hücuma çıkmasına engel oldu ve bu da takımın üçüncü bölgeye gitmesinde zorlanmasına neden oldu.

Galatasaray gol pozisyonu üretmekte çok zorlandı. Galatasaray 2014/15 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı.







Bir şeyler yapmaya çalışan ve gole çok uzak sarı-kırmızılarda belkide gole en yakın isim olan Feghouli oyundan çok gereksiz bir şekilde atılınca sarı-kırmızılılar için beklenen son yaklaştı. Takımının en iyisi Feghouli ve kanadı kapamakla görevli Olcay Şahan oyundan çıkınca oyun içinde denge Trabzonspor lehine tamamen bozulmuş oldu.

Galatasaray'ın sezon başından beri gol yükünü çeken Gomis, maçın başından itibaren markaj altında oynadı, bir kez olsun gol yapabileceği pozisyon bulamadı. Durica, Gomis'i adeta sahadan sildi. Trabzonspor'un savunmacılarına karşı 8 ikili mücadele kaybeden Gomis, 4 de hava topu mücadelesinden mağlup ayrıldı. Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i sadece 21 kez topla buluşturabildi ve bunların hepsi tehlikeli bölgeden uzak yerlerde oldu. Gomis, gole yakın yerlerde istediği topları alamadı.

Galatasaray'ın topla en çok buluşan ismi 82 ile Fernando oldu. Sarı-kırmızılılarda ayakta kalabilen tek oyuncuydu. Brezilyalı yıldız çok mücadele etti ama yeterli olmadı.





Ndiaye, Fernando'dan sonra topla en çok buluşan ikinci isimdi. Bu topları dribblingleri ile etkili kullanması beklenen Ndiaye de istediklerini yapamadı. 16 ikili mücadele kaybeden Ndiaye, savunmada kendisinden beklenen verimi de sahaya yansıtamadı.

İkinci yarıya başlarken, Tudor'un bir hamle yapmaması sonuncu sarı-kırmızılılar oyundan iyice düştü. Tudor, Bursa maçındaki gibi çılgın bir hamle olmasa da taraftarları çıldırtan bir hamle yaptı ve Gomis'i oyundan alarak Eren'i sahaya sürdü.

Eğer Eren, Gomis'in yerine değil de yanına oyuna girseydi Galatasaray, oyuna rakip yarı sahaya yıkabilir ve maçı kazanmak adına bir şans yakalayabilirdi. Ama Tudor verdiği bu kararla adeta Galatasaraylı taraftarlara saç baş yoldurttu.

Igor Tudor, Galatasaray teknik direktörü olarak Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Süper Lig'de sadece 1 gol atabildi. Ayrıca Igor Tudor'un takımları 01-12-2015 tarihinden beri oynadığı 30 deplasman maçında 8 galibiyet alabildi.



Rodrigues'in harika golüyle skor 2-1 gelsede yeterli olmadı ve Galatasaray'a Trabzonspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisi aldı.







Maç öncesi Rıza Çalımbay'ın Galatasaray'a karşı daha çok oyunu tutup, hızlı oynarak galibiyeti kovalayacağı öngörülüyordu. Ancak Çalımbay, genç yıldız adayı Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü. Sosa'nın olmadığı bir maçta Yusuf çok sorumluluk aldı. Etkili oldu, koştu, çabaladı ve müthiş bir maç çıkardı.

Taraftarlar Abdülkadir ve Castillo'yu sahada görmek istese de Çalımbay, takımının çok gol yediğini düşündüğünden Bero ve Olcay ile kanatlarını güven altına almaya çalıştı. Bunda başarılı da oldu. Galatasaray'ın harika işleyen sağ kanadı neredeyse hiç pozisyon üretemedi.

Maça Fırtına gibi başlayan Trabzonspor, özellikle ilk yarıda Galatasaray'a büyük bir üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği ilk yarıyı oynadı.(10).

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı maçın yıldızıydı. Hem hücumda hem savunmada harika bir oyun çıkaran Yusuf 67 kez ile Trabzonspor'da topla en çok buluşan isim oldu. 5 isabetli orta ve 4 şut pası veren genç yıldız, 6 adam geçme denemesinin 4'ünde başarılı oldu. Yusuf, harika performansını güzel bir golle süsleyerek Trabzonspor taraftarına gelecek adına umut verdi.





Yusuf Yazıcı Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı 29 maçta 17 gole katkıda bulundu. Ayrıca Yusuf, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı forma giydiği ikinci maçta ikinci golüne imza attı.

Yüksek tempoda oynanan ve zaman zaman sertliklerin olduğu maçta orta saha hakimiyetini Trabzonspor'un almasını sağlayan en önemli etkenlerden biri Okay Yokuşlu'nun harika performansı oldu. Okay, 17 ikili mücadele kazandı ve bu alanda maçın en iyisi olmayı başardı. 10 da hava topu kazanan genç yıldız Galatasaray'a ne yerden ne de havadan geçit izni vermedi. Savunmada 4 top kapan Okay, 4 de pas arası yaptı ve 5 top uzaklaştırdı.





Savunmada olduğu kadar hücumda da etkili olan Okay Yokuşlu, 3 şut pası verdi, 1 isabetli şut çekti ve Yusuf Yazıcı'nın golünde asisti yapan isim oldu.

Galatasaray'ın belalısı olan Dame N'Doye oyunda kaldığı 89 dakikada 45 topla buluştu. 4 isabetli ve 1 isabetsiz şut çeken N'Doye bunlardan birini gol yapmayı başardı.





Dame N'Doye, Süper Lig'deki altı golünün üçünü Galatasaray'a karşı attı. Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son beş gol Dame N'doye (3) ve Yusuf Yazıcı'dan (2) geldi.

ÇALIMBAY UMUT VERDİ

Çalımbay ile yeni bir oluşuma giden Trabzonspor, Galatasaray'a karşı oynanan oyunla umut verdi. Coşkulu ve hırslı bir takım görüntüsü çizen bordo-mavililer, önde presi çok iyi uyguladı ve rakibini oynatmadı. Ligin en çok gol atan takımını kalesine yaklaştırmamayı başardı. Savunmada olan sorunlara iyi çözüm getiren Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın oyununu etkisiz hale getirdi.

KRAL ÇIPLAK!

Galatasaray'ın fikstürü geçen hafta Fenerbahçe maçı ile zorlaşmaya başladı. 8 haftada sadece iki puan kaybeden sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında 4 puan kaybetti. Galatasaray içerdeki maçlarında o çok iyi oynadığı baskı-kaos oyununu artık o kadar iyi oynayamıyor, daha doğrusu daha iyi rakiplere karşı bunda başarılı olamıyor. Deplasmanlarda ise farklı planlar deniyor ama doğru ve uygulanabilir bir plan daha bulunabilmiş değil...

Tudor, Çalımbay'ın hamlelerine oyun içinde karşılık vermeyi de başaramayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Galatasaray'ın çözülmeye başlayan oyununun takviye edilmesi ve süslenmesi gerekiyor. Tudor'un bunu nasıl yapacağı daha doğrusu yapıp yapamayacağı ise akıllarda koca bir soru işareti...



ÖZEL ANALİZ / FOTOMAC.COM.TR